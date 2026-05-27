Foodora posílá autonomní roboty do další části Prahy, jezdit budou i se zbožím z obchodu firmy

Iva Brejlová
Dnes
Autonomní vozítka, která v Praze provozuje společnost Foodora, budou od poloviny června pracovat na Praze 13. Oproti dosavadnímu provozu budou stroje rozvážet také nákupy z Foodora Market, obchodu spravovaného přímo touto firmou.

Společnost na nové místo roboty rozšiřuje poté, co si vyzkoušela pilotní provoz na asi dvoukilometrovém okruhu v Karlíně. Tam jezdí aktuálně osm vozítek, která rozvážejí jídlo z McDonald`s, Bageterie Boulevard nebo zboží z nabídky lékárenské sítě Dr. Max. Firma věří, že Praha 13, kam spadá přes 60 tisíc obyvatel, umožní efektivní provoz robotů na krátké vzdálenosti.

Projekt spustila Foodora ve spolupráci se společností Starship Technologies, jejíž autonomní roboti už celosvětově doručili přes 10 milionů objednávek. V Karlíně měla platforma zaznamenat přes 250 objednávek a průměrnou dobu doručení 14 minut. Celkem roboti urazili téměř 1 500 kilometrů. „Praha je pro nás úspěšným evropským projektem a máme velkou radost, že naši malí roboti nyní vyjíždějí i do dalších částí města,“ říká Ahti Heinla, CEO Starship Technologies.

Roboti se pohybují po chodnících rychlostí chůze a silnice přecházejí jen tehdy, když potřebují, a to výhradně přes přechody pro chodce. Používají kombinaci řady senzorů a kamer, umělou inteligenci a strojové učení. Počítačové vidění jim umožňuje mapovat okolí s přesností na centimetry. Provoz mají zvládat i v dešti, sněhu nebo během letních veder. Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie, takže se pohybují samostatně, ale pod neustálým dohledem pracovníka, který může v případě potřeby zasáhnout.

Z Foodora Marketu budou roboti v Česku doručovat poprvé. Služba funguje jako síť virtuálních skladů určených výhradně pro online nakupování. Firma nabízí sortiment 4 000 produktů od potravin po zubní pasty.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

