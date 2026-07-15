Fotbalové MS má na Nova Action výrazně vyšší sledovanost než šampionát v Kataru

Semifinálový duel Španělska s Francií na fotbalovém mistrovství světa vidělo na Nova Action přes 826 tisíc diváků starších čtyř let. Televize uvádí, že jde o nejsledovanější pořad v historii stanice. V komerční skupině od 15 do 54 let, na kterou se zaměřují zadavatelé reklamy, mělo utkání podíl na sledovanosti v čase vysílání 40,3 procenta.
Celý turnaj přitahuje víc diváků než předchozí mistrovství světa v Kataru z roku 2022, které stanice rovněž vysílala. Průměrná sledovanost zápasů ve skupině 15 až 54 let letos dosahuje 17,7 procenta, před čtyřmi lety to bylo 9,2 procenta.
Druhým nejsledovanějším zápasem se stalo osmifinále Španělska s Portugalskem s 588 tisíci diváků a podílem 29,2 procenta ve skupině diváků 15–54 let. Duel Argentiny s Egyptem sledovalo 456 tisíc zájemců, utkání Anglie s Chorvatskem 364 tisíc a Brazílie s Japonskem 355 tisíc lidí.
Nadprůměrnou sledovanost si podle televize drží především zápasy Portugalska, Španělska, Argentiny a Francie, Anglie funguje nejsilněji v komerční skupině. Data pocházejí z měření Asociace televizních organizací ke dni 15. července 2026.
Nova Action nyní vstupuje do závěru turnaje. V sobotu od 22:15 nabídne zápas o třetí místo a v neděli od 20:00 finále. Uvedené časy jsou začátky předzápasových studií.