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Fotbalové MS zasáhlo na ČT sport 4,4 milionu lidí. Nejvíce táhlo semifinále

Filip Rožánek
Včera
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Studio ČT sport s experty při Mistrovství světa ve fotbale 2026 Autor: Tomáš Martinek, Česká televize
Televizní studio s experty při Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026
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Přenosy z fotbalového mistrovství světa na ČT sport zasáhly 4,429 milionu diváků starších čtyř let, kteří se dívali alespoň tři minuty v kuse. Televize to na základě dat Asociace televizních organizací a agentury Nielsen oznámila v pondělní tiskové zprávě.

Nejsledovanějším přenosem České televize z fotbalového mistrovství světa 2026 bylo semifinále mezi Anglií a Argentinou. V průměru si ho pustilo 1,041 milionu diváků starších čtyř let. Stanice v tu dobu oslovila 35,28 procenta lidí u televizních obrazovek. Alespoň část semifinálového utkání vidělo 1,7 milionu lidí. Na digitálních platformách České televize zaznamenal zápas 270 tisíc spuštění.

Finálový duel Španělska s Argentinou sledoval na ČT sport v neděli 19. července v průměru rovný milion diváků starších čtyř let. Podíl na publiku dosáhl 32,90 procenta a celkový televizní zásah 1,79 milionu lidí sledujících alespoň tři minuty v kuse. Na internetu měl přenos 480 tisíc spuštění, nejvíce ze všech zápasů v nabídce ČT. Finálové utkání bylo celkově nejsledovanějším pořadem nedělního večera, další stovky tisíc zájemců si ho pustily na stanici Nova Action.

Zápas české reprezentace proti Jihoafrické republice v základní skupině přilákal v průměru 913 tisíc diváků. Stanice ČT sport v době vysílání dosáhla podílu 31,67 procenta. Utkání zasáhlo celkem 1,618 milionu lidí a na digitálních platformách evidovala televize 325 tisíc spuštění.

Čtvrtfinále Francie s Marokem sledovalo v průměru 578 tisíc lidí při podílu 29,09 procenta. Osmifinále Brazílie s Norskem si pustilo 518 tisíc diváků a ČT sport v tu chvíli patřilo 25,29 procenta televizního publika.

„Účast českého týmu zajištěná na poslední chvíli, délka turnaje a časový posun pro nás byly velkými výzvami. Nějaké nedorazy by se určitě našly, v zásadě ale všechno proběhlo tak, jak jsme plánovali,“ zhodnotil šampionát vedoucí fotbalové redakce ČT David Kozohorský.

Česká televize odvysílala zápasy na programu ČT sport a doplnila je studiem i reportážemi přímo z dějiště turnaje. Údaje o televizní sledovanosti vycházejí z měření Asociace televizních organizací a společnosti Nielsen. 

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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