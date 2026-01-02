Lupa.cz  »  Fotky Google zamíří na televizory Samsung. Připomenou výlety i životní události

Fotky Google zamíří na televizory Samsung. Připomenou výlety i životní události

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fotky Google na televizorech Samsung Autor: Samsung
První náhled nové aplikace, jak ho poskytla společnost Samsung

Majitelé chytrých televizorů značky Samsung budou moci od roku 2026 přímo na televizní obrazovce využívat aplikaci Fotky Google. Jde o první uvedení této služby na televizory.

Uživatelé získají možnost zobrazit, třídit a prezentovat své fotografie a videa uložené v účtu Google na velké obrazovce bez nutnosti připojovat další zařízení. 

Aplikace se má stát přirozenou součástí prostředí chytrých televizorů Samsung. Fotky Google se objeví například v rozhraních Daily+ a Daily Board, která slouží k zobrazování personalizovaného obsahu během dne. Přihlášení bude probíhat prostřednictvím účtu Google a po jeho propojení se mají fotografie a videa zobrazit automaticky. 

Podle Samsungu má nová funkce posílit roli televizoru jako centra sdílených domácích zážitků. Firma tím reaguje na dlouhodobý trend, kdy uživatelé ukládají většinu osobních snímků do cloudových služeb a sledují je především na mobilních telefonech.

Součástí integrace má být také podpora třídění fotografií podle osob, míst nebo událostí. K tomu Samsung plánuje využít asistenta Vision AI Companion, který má pomáhat s vyhledáváním a doporučováním obsahu. Systém má uživatelům nabídnout relevantní snímky v závislosti na denní době nebo kontextu, například během rodinných setkání nebo volného času.

Během roku 2026 se počítá s postupným zaváděním dalších funkcí. Na začátku roku mají být k dispozici Vzpomínky, tedy automaticky vytvářené kolekce fotografií seskupené podle lidí, míst nebo událostí. Tato funkce má být po určitou dobu dostupná exkluzivně na televizorech Samsung. Nejprve ji budou podporovat nejnovější přijímače, u starších modelů se objeví v závislosti na harmonogramu aktualizací operačního systému.

Později v průběhu roku se plánuje rozšíření o nástroje založené na umělé inteligenci, které umožní měnit vizuální styl snímků nebo z fotografií vytvářet krátká videa. Další novinkou mají být tematické prezentace, například podle destinací nebo konkrétních typů zážitků.

Integrace Fotek Google zapadá do širší strategie Samsungu, který dlouhodobě rozvíjí chytré funkce televizorů a jejich propojení s dalšími službami. Televizor se tak vedle sledování vysílání a streamovacích platforem stále více posouvá do role multifunkčního centra domácnosti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Český eGovernment 2025: průšvih eDokladů a digitalizace „pod Babišem“

Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).