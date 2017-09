 »  Foto: Fuxoft, Vochozka nebo Mafia. V Praze startuje světová herní výstava Game On

Jan Sedlák

Koncem září v jedné z budov v areálu tržnice v Holešovicích Praze odstartovala akce Game On, která se prezentuje jako největší světová výstava o historii videoher. Podle autorů ji ve třiceti městech po světě navštívilo tři a půl milionu lidí. Za akcí stojí město Londýn a v českém hlavním městě bude k vidění každý den až do konce roku.

To, zda je Game On skutečně největší výstavou svého druhu, se těžko určuje. Na podobnou stálou expozici se můžete zajet podívat také do Berlína, kde funguje Computerspielemuseum (náš článek a fotogalerie), v Červeném Újezdu zase mají hromady arkádových automatů a sbírky soukromých sběratelů jsou často rovněž významné. Podívat se můžete rovněž na naší galerii z loňského ročníku ByteFestu, kde je řada strojů rovněž k vidění. Nový ročník v Praze odstartuje už během pár týdnů.

Game On každopádně nabízí kolem 150 titulů k vyzkoušení. Bohužel dost z nich neběží přímo na historických počítačích a konzolích, ale pouze emulovaně a zobrazují se na LCD displejích. Prohlédnout si můžete i staré přístroje včetně periferií, často však nejsou zapojeny. K vidění je ale i původní Spacewar, Pong, Atari, Amiga, automaty, handheldy či historické pokusy o virtuální realitu.

Je zde i menší česká část, kde lze shlédnout historické inzeráty od Vochozky v časopisech jako Score, Level či Excalibur. Zahrát si je možné prvního Poldu (o úspěchu série a tom, kolik nadále vydělává na mobilech v našem článku), tetris od Františka Fuky či si prohlédnout materiály z Mafie. Větší představu si můžete udělat v přiložené galerii.