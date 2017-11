 »  Foto: Mall.cz otevřel nový sklad u Prahy, zavádí i lepší dodání zboží

Jan Sedlák

Mall.cz v Jirnech u Prahy otevírá nové logistické centrum. Má rozlohu 50 tisíc metrů čtverečních, skladovací plochu přes 120 tisíc metrů čtverečních. Zvládá odbavit 75 tisíc kusů zboží denně, škála je pak až 150 tisíc.

E-shop do technologií investoval 17 milionů eur a ve skladu během sezony zaměstná 600 lidí. Automatizované linky jsou dělány na míru a odbavení zásilky zvládají do 15 minut.

Mall i díky tomu zavádí některé novinky v dopravě. Zavádí se sobotní a nedělní doručení zboží (se službou Mall 7 dní v týdnu, objednávka do pěti odpoledne). V Praze lze využít osobní odběr v den objednání (objednávka do jedné odpoledne).

Veškeré pobočky Mallu jsou pak otevřeny od devíti do čtyř, v Praze pak do pěti. Od 24. listopadu do Vánoc mají stejnou otevírací dobu všechny pobočky i v neděli.