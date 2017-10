 »  Foto: Na ostrově v New Yorku vyrostl technologický kampus Cornell Tech

Jan Sedlák

New York se vedle svých tradičně silných oblastí, jako je reklama nebo finance, chce stát důležitým hráčem také v technologiích. Z telefonních budek dělá gigabitové Wi-Fi hotspoty (náš článek) a je největším favoritem na stavbu druhé hlavní centrály Amazonu, který by ve městě investoval pět miliard dolarů a zaměstnal padesát tisíc lidí.

To, jak je Amazon silný investor, se ukazuje například v jeho domovském Seattlu, kde firma staví nové a nové budovy a zcela mění fungování centra (naše reportáž). New York technologické aktivity láká také projekty typu New Lab v Brooklynu nebo pomocí Digital.nyc.

Jednou z iniciativ, která má technologický růst metropole podpořit, je postupně budovaný kampus Cornell Tech na ostrově Roosevelt Island mezi Manhattanem a Queensem, kam se dá dopravit metrem nebo lanovkou. Jde o projekt univerzit Cornell University a Techion – Israel Institute of Technology, který výrazně podpořil bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Na galerii se můžete podívat níže.

Jako český CIIRC

Rozsáhlý kampus o rozloze pěti hektarů vyjde na dvě miliardy dolarů a má být kompletně dokončený kolem roku 2040. Už nyní zde ale na ploše dvou hektarů plně fungují první budovy, které jsou v současné době největšími pasivními objekty na světě.

Projekt je ze značné části placen z darů. Irwin Jacobs, zakladatel výrobce čipů Qualcomm a absolvent Cornell University, přispěl 133 miliony dolarů. Dalších 350 milionů dolarů dal skrze Atlantic Philantropies další absolvent Charles Feeney, který vlastní Duty Free Shops. Kolem 50 milionů dolarů pak dal třeba operátor Verizon. Na financování se podílí i izraelská vláda, což mimo jiné vyvolalo protesty newyorské palestinské komunity.

Cornell Tech má mít podobnou roli jako u nás nedávno otevřený dejvický CIIRC. Studenti a akademici zde budou zkoumat data, umělou inteligenci, interakci s počítači a podobně. Technická část se má také propojovat s byznysem nebo právem. Součástí projektu je inkubátor pro zakládání nových společností.

Cornell Tech jako takový funguje už od roku 2012, doposud sídlil v provizorních prostorách na Manhattanu v oblasti Chelsea poblíž zdejších kanceláří Googlu. Startupy akcelerátoru zatím získaly 18 patentů a 20 milionů dolarů na investicích. Vedle studijních a výzkumných prostor je součástí komplexu rovněž hotel se 196 pokoji, kde mohou přebývat studenti a delegace.

Už po příjezdu z přelidněného a hlučného Manhattanu na Rooseveltu Islandu zaujmou tři věci – klid a ticho, výhled na město a nemalé počty IT studentů z Číny, kteří na Cornell Tech dorazili bádat.