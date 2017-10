 »  Foto: V Praze startují čínská kola ofo, zámek s čipem se odemyká aplikací

Jan Sedlák

Na frekventovaných místech Prahy 7 se dnes objevila zaparkovaná žlutá kola (viz galerie níže). Jde o pilotní projekt čínské společnosti ofo, která zde ve spolupráci s městem prozatím nabídne 300 kol pro takzvaný bike sharing. Do konce roku lze jezdit zdarma, následně se bude účtovat desetikoruna za půl hodiny. Číňany v Česku zastupuje Jakub Ditrich z ekolo.cz, který chce do Prahy přinést až tisíc těchto kol.

Kola ofo lze zahlédnout na frekventovaných místech Letné a Holešovic, například na Strossmayerově náměstí nebo na metru Vltavská. Tam jsou žlutá kola postavena hned vedle stanoviště růžové konkurence v podobě českého projektu Rekola. Během zhruba půl hodiny testování si Rekola vypůjčili tři lidé, ofo nikdo. Lidé ale kolem zvědavě chodí a kola si prohlížejí.

Ofo stejně jako Rekola umožňuje kola odkládat kdekoliv v dané zóně, v pilotním projektu tedy na Praze 7. Kola mají pod sedátkem zámek s čipem a QR kódem (zámky vyvíjí Huawei) a sleduje se jejich lokalita. Pro odemčení kola stačí namířit aplikaci ofo na QR kód na zámku a ten se během několika sekund otevře. Zamčení se pak provede manuálně páčkou na zámku.

Platby, mapu kol a další podrobnosti lze sledovat v aplikaci. Ta si vyžádá e-mail a mobilní telefonní číslo, na které při registraci pošle potvrzovací kód. V současné fázi není nutné zadávat platební kartu.

V budoucnu bude zajímavé sledovat, jakou ofo nabídne cenovou politiku. V domovské Číně se účtuje základní vklad v hodnotě zhruba 45 dolarů. Bloomberg spočítal, že čínští bike sharing hráči ofo a Mobike díky tomu od uživatelů drží hotovost v řádech miliard dolarů.

Bloomberg rovněž informuje, že by se obě firmy mohly spojit. Zřejmě by rovněž šlo o miliardový obchod. Ofo na investicích vybralo téměř 1,3 miliardy dolarů, Mobike pak necelých 950 milionů dolarů. Počet uživatelů se počítá na více než sto milionů. Drtivá většina jich je v Číně, firmy se ale pokouší o expanzi. Ofo vedle Prahy zamířilo do Moskvy, Milána a Rotterdamu.

Hromada kapitálu může být pro ofo oproti lokální konkurenci výhodou, automatický úspěch to ale znamenat nemusí. Rekola již mají členskou základnu (přes patnáct tisíc uživatelů), a navíc už jsou v šesti městech v Česku.

Aplikace ofo má několik zajímavých detailů. Lze například nahlásit, zda má kolo nějakou poruchu, či sledovat počet spálených kalorií během jízdy. Vozidla pak umožňují jednoduché nastavení výšky sedátka.