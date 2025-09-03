Lupa.cz  »  FOTOGALERIE: Podívejte se na celý nový design Televizních novin

FOTOGALERIE: Podívejte se na celý nový design Televizních novin

Filip Rožánek
Dnes
Redesign Televizních novin (srpen 2025)
Simulovaná ukázka nové podoby titulkových lišt v internetovém vysílání TN Live.
Žlutá barva jako symbol mimořádného zpravodajství.
Simulovaná ukázka titulkové lišty pro mimořádnou zprávu.
Simulovaná ukázka titulkové lišty pro mimořádnou zprávu ve variantě se jménem a funkcí respondenta.
Ukázky různých variant titulkových lišt, které se mohou objevit ve vysílání.
Ukázky grafického pojetí citací, grafů, schémat a tabulek v novém designu.
Zpravodajství se neobejde ani bez názorných grafů nebo map.
Logo sportovního zpravodajství.
Motiv ze znělky předpovědi počasí.
V nových znělkách zpravodajství, sportu a počasí se objevují 3D prvky a reliéfy, doplněné čtvercovým rámečkem, ze kterého se nakonec stane logo.
V nových znělkách zpravodajství, sportu a počasí se objevují 3D prvky a reliéfy, doplněné čtvercovým rámečkem, ze kterého se nakonec stane logo.
Virtuální stadion ve znělce sportovního zpravodajství.
Virtuální stadion ve znělce sportovního zpravodajství.
Televize Nova od 31. srpna změnila design své hlavní zpravodajské relace Televizní noviny. Opustila patkový font, vyměnila znělku, informační lišty i podobu infografiky. Úpravu připravoval interní kreativní tým pod vedením Petra Závorky, který má zpravodajské grafiky na starosti. 

„Víme, že pro našeho diváka je klíčové vizuální sdělení, tedy to, co na obrazovce vidí. Proto jsme se rozhodli, že všechny používané prvky jako například informační lišty ještě očešeme,“ okomentoval změny Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

Kromě hlavního večerního zpravodajství se změny promítly také do všech spřízněných pořadů. S novou grafikou se tedy setkávají diváci dalších vydání Televizních novin během celého dne, k vidění je také na sociálních sítích anebo internetové televizi TN Live. Zároveň Nova připravila speciální logo svého volebního vysílání.

Grafická podoba zpráv TV Nova se naposledy měnila na podzim roku 2021, kdy se Televizní noviny představily z nového studia. Přechod na patkový font tehdejší grafik Alan Záruba v rozhovoru pro Lupu vysvětloval tím, že se digitální prostředí obecně odklání od úhledně strohých liter. Celková vizuální koncepce měla přiblížit televizní zpravodajství jakýmsi digitálním novinám.

