Foxconn do svého problémového datacentra v Praze nakoupil nový hardware od HPE

Nákupem serverového hardwaru od Hewlett Packard Enterprise pro chod služeb svého datacentra je v Česku známá zejména Casablanca. Nyní se přidal další pražský hráč. Společnost SafeDX, která provozuje datacentrum vedle sídla Sazky, si letos od HPE pořídila desítky serverů ProLiant a úložiště Primera a StoreOnce. Výše obchodu není veřejná.

SafeDX původně vznikla jako společný podnik tchajwanského kolosu Foxconn, který v Kutné Hoře a Pardubicích provozuje výrobu serverů a počítačů, a investiční skupiny KKCG Karla Komárka. V plánu bylo, že se do datacentra podaří dostat klientelu z Číny a Asie obecně.

To ale nešlo podle plánu a KKCG loni svůj padesátiprocentní podíl prodala Foxconnu, který je nyní jediným vlastníkem SafeDX. Výkonný ředitel Martin Smekal ve funkci skončil, nahradil ho Miroslav Černík.

SafeDX se nyní snaží nabízet cloudové či housingové služby na českém trhu. Poskytuje cloudovou platformu, OpenStack, Kubernetes, ale i bare metal a další. Nákup od HPE má tyto věci pohánět.

“Jde o doplnění hardware, které je součástí pravidelného updatu technologie SafeDX,” uvádí Černík pro Lupu s tím, že většina nové technologie už je v provozu. SafeDX rovněž nasazuje HPE GreenLake.

Podle informací Lupy není pozice SafeDX na konkurenčním českém trhu jednoduchá. SafeDX měla v roce 2019 tržby 36,8 milionu korun se ztrátou 71,8 milionu.

Foxconn v datacentru provozuje některé vlastní systémy spojené s Kutnou Horou a Pardubicemi. Do SafeDX se také přesunula evropská IT infrastruktura japonského Sharpu, který koupil Foxconn, což má být pro Foxconn jednou z motivací, proč do SafeDX dále investovat.

Foxconn se v Česku snažil vybudovat výzkumné a vývojové aktivity. Na to zaměřené firmy Foxconn 4Tech a Foxconn DRC ale v roce 2019 prodal skotskému startupu Faraday Grid, který chtěl přinést revoluci v energetice. Později ale skončil v insolvenci.

Pražské datacentrum SafeDX: