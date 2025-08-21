Foxconn v ČR udělal rekordní zisk a chystá investice. Nestíhá vyrábět servery pro umělou inteligenci

Výroba počítačů a serverů tchajwanské společnosti Foxconn v Kutné Hoře a Pardubicích se dostala ze ztráty doprovázené propouštěním a loni udělala rekordní zisk po zdanění ve výši 2,1 miliardy korun. Tržby vyrostly ze 77 na 119 miliard korun.
“Oživení poptávky odráželo růst trhu v našem podnikání v oblasti datových center a stabilizaci zásob v dodavatelských řetězcích, které byly narušeny v předchozích letech (narušené dodávky v covidu – poznámka redakce),” uvedl Foxconn v účetní závěrce.
Foxconn, stejně jako další tchajwanští výrobci serverů a dalších prvků do datacenter, těží z investičního poprasku kolem umělé inteligence. Velcí i menší hráči kupují servery pro AI plné GPU od Nvidie či AMD.
Foxconn v Kutné Hoře kromě jiného vyrábí superpočítače (AI servery) pro Hewlett Packard Enterprise (HPE), jednoho z hlavních dodavatelů v této oblasti (viz třeba naše galerie). HPE pro Lupu uvedla, že nestíhá vyrábět a dodávat. Ve hře je proto rozšíření kutnohorské výroby.
O posílení výroby AI serverů chlazených kapalinou u nás uvažují také další stávající investoři z Tchaj-wanu, a sice Wistron a Inventec. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček Lupě řekl, že se čeká na konkrétní předložené projekty.
V Kutné Hoře například vznikl superpočítač/AI cluster Alps s 11 tisíci Nvidiemi. Zaplatili ho Švýcaři, kteří na něm vytrénovali vlastní velký jazykový model. K dispozici bude jako open source. Výrobní prostory AI superpočítačů HPE v kutnohorském Foxconnu můžete prozkoumat v našem článku.
“Společnost Foxconn CZ se těší hlubokému partnerství se zákazníky, kteří umožňují revoluci v oblasti umělé inteligence. Naše investice do produktivity, kapacit a schopností nám poskytly dobrou pozici, abychom mohli těžit z růstu trhu poháněného umělou inteligencí a velkých kapitálových výdajů v datových centrech,” shrnula firma.
“Naším záměrem je pokračovat ve významných investicích do našich českých provozů, a to navzdory problémům s evropskými náklady na energie i stále se zvyšujícími mzdovými sazbami. Tyto investice zajistí, že naše aktivity v České republice zůstanou na tomto globálně konkurenčním trhu z hlediska našich služeb přesvědčivé,” doplnil Foxconn.
Firma zároveň loni propustila sedm procent lidí. Vidí to jako pozitivní věc, protože se daří automatizovat a digitalizovat a dosahovat vyšší efektivity.
Jak vypadají AI superpočítače, které se vyrábí i v Česku: