Lupa.cz  »  Francie, Německo a Polsko chtějí ve světě zaplnit místo po amerických stanicích

Francie, Německo a Polsko chtějí ve světě zaplnit místo po amerických stanicích

Filip Rožánek
Včera
2 nové názory

Sdílet

Zahraniční vysílání France Médias Monde Autor: France Médias Monde

Francie, Německo a Polsko představily iniciativu, jejímž cílem je koordinovaný boj proti dezinformacím prostřednictvím spolupráce při vysílání do zahraničí.

Společný postup má zaplnit informační vakuum vzniklé po zastavení stanice Hlas Ameriky a čelit ruské nebo čínské propagandě sdílením korespondentů a technické infrastruktury.

Na zamýšleném projektu by se podílely stanice ze skupiny France Médias Monde (především televize France 24 a Radio France International), německá Deutsche Welle a polská TVP World. Německé a francouzské stanice společně oslovují téměř 600 milionů lidí týdně ve čtyřiceti jazycích. Polská TVP World deklaruje dosah okolo 200 milionů diváků, primárně na Ukrajině, v Bělorusku a ve východní Evropě.

„Tato iniciativa je příležitostí k posílení vlivu Evropy ve světě a byla by silným signálem, že Evropa je odhodlána prosazovat svobodu médií, novinářské standardy a evropské hodnoty,“ uvádí záměr Informačního štítu.

Evropská komise 11. listopadu 2025 oficiálně představila strategii Evropského štítu pro demokracii, jehož součástí je také nový Program pro odolnost médií. Má zajistit posílenou finanční podporu pro nezávislou a místní žurnalistiku propojením stávajících dotačních titulů s novým víceletým finančním rámcem EU.

Komise v této souvislosti rovněž avizovala nadcházející přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Jeho cílem je modernizovat pravidla pro reklamu a posílit postavení médií veřejného zájmu tak, aby byla zajištěna jejich ekonomická udržitelnost.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Internet se baví slabým heslem Louvre

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Dětem s golfovou nohou pomáhá Ponsetiho metoda

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).