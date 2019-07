 »  Francouzské Národní shromáždění schválilo návrh digitální daně

Karel Wolf

Francouzské Národní shromáždění, dolní komora francouzského parlamentu, minulý čtvrtek podle tiskové agentury AP schválilo novou podobu návrhu zákona na zavedení takzvané digitální daně, její ambicí je alespoň částečně vykompenzovat přesměrovávání zisků velkých internetových firem do zemí s nižší daňovou zátěží.

Takzvaná digitální daň měla původně začít fungovat na území celé Evropy, plán na ni byl oficiálně představen v březnu 2018),jednotlivé státy se na i ale nakonec neshodly. Proti se postavily některé země s nižšími daňovými sazbami jako Irsko a Lucembursko, kde mají často nadnárodní internetové společnosti svá evropská sídla, ale také severské státy Finsko a Švédsko.

Souvislosti: Evropská digitální daň pro Google či Facebook nebude, jednotlivé země se vydávají vlastní cestou

Návrh zákona se ve Francii projednává již od jara, alespoň jednu jeho variantu již dříve odsouhlasily obě komory francouzského parlamentu, teprve nyní ale mezi nimi panuje shoda na kompromisním znění. Francie zavede povinnou platba do státní pokladny ve výši tří procent, návrh ještě musí tento týden formálně schválit horní komora parlamentu.

Francouzský ministr financí, Bruno Le Maire, který za návrhem nového zákona stojí, prohlašuje, že zákon o digitální dani znovu nastolí fiskální spravedlnost vůči digitálním gigantům. Zákon má podle Le Maire fungovat jen jako dočasné opatření, které se zruší v okamžiku, kdy se Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podaří dojednat a prosadit mezinárodní podobu digitální daně.

Francouzská varianta daně by se měla týkat zhruba třiceti firem, jejichž digitální aktivity vygenerují globálně na tržbách ročně přes 750 milionů eur a více než 25 milionů eur přímo ve Francii. Země si slibuje, že by tak do jejího rozpočtu mohlo přitéci navíc 400 milionů eur jenom za letošní rok a 650 milionů eur v následujícím roce.

Česká republika připravuje podobný návrh. V připomínkovém řízení se momentálně nalézá jeho podoba se sedmiprocentní digitální daní pro velké internetové firmy. Té by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem rovněž nad 750 milionů eur a zároveň lokálním obratem za uskutečněné zdanitelné služby v hodnotě minimálně 50 milionů korun.