 »  Francouzský prezident burcuje k zavedení deklarace lidských práv pro kyberprostor

Karel Wolf

Deklarace Paris Call, kterou včera představil francouzský prezident Emmanuel Macron a ministr zahraničních věcí Jean-Yves Le Drian v rámci Pařížského mírového fóra, vyzývá ke zvýšení důvěryhodnosti a bezpečnosti v kyberprostoru. Postavil se za ní zatím Alphabet, Microsoft a polovina EU, skepticky ji naopak vnímá Čína, Rusko i USA.

Iniciativa, známá jako „Paris Call for Trust and Security in Cyberspace“, má být oficiální reakcí francouzské vlády na neúspěšné mezinárodní diskuse o zvýšení bezpečnosti internetu z posledních let a představuje de facto novodobou deklaraci lidských práv pro kyberprostor.

Deklarace se z velké části zaměřuje na aktivity významných hráčů ze soukromého sektoru, po kterých chce, aby se zavázali ke zlepšení důvěryhodnosti, bezpečnosti a stability celého kyberprostoru. „Internet je dnes prostorem, který je ovládaný technologickou komunitou a privátními hráči. Chybí mu ale správa. Dnes, když je víc než polovina světové populace online, musíme najít nové způsoby, jak jej organizovat,“ cituje Reuters Macrona.

Paris Call sdílí některé charakteristiky s iniciativou Contract for the Web, za kterou stojí spoluzakladatel webu Tim Berners-Lee, ta byla spuštěna minulý týden.