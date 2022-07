Francouzští poslanci schválili nahrazení televizních poplatků podílem z DPH

Francouzské Národní shromáždění se vyslovilo pro zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Jde o součást vládních opatření na podporu kupní síly. Novým zdrojem financování by měl být podíl z vybrané daně z přidané hodnoty.

Celkové výnosy z poplatků byly dosud něco málo přes tři miliardy eur za rok, k tomu stát doplácel kompenzaci kolem 653 milionů eur za domácnosti osvobozené od placení poplatků.

Propočítaný podíl z DPH by měl představovat podobnou sumu, kolem 3,7 miliardy eur ročně. Solidnější a udržitelnější zdroj příjmů už podle slov ministra hospodářství Bruna Le Maire neexistuje.

Až dosud platily francouzské domácnosti 138 eur ročně (v přepočtu přibližně 3400 Kč), v zámořských územích byl poplatek nižší a činil 88 eur ročně. Podmínkou bylo vlastnictví přijímače. V novém systému se na financování médií budou podílet i domácnosti, které žádný přijímač nemají.

Pokud bude nový způsob financování schválen i v Senátu, vstoupil by v platnost už na podzim. Poplatky by se v říjnu nevybíraly a domácnostem, které je už uhradily, by se vrátily, napsal deník Le Monde.

Financování prostřednictvím podílu z výnosů z DPH je konstrukce nezávislá na schvalování celkového státního rozpočtu. V podstatě je tedy zachován systém účelově vázaných prostředků a zároveň je garantovaný jejich objem. Zrušení poplatků bez adekvátní náhrady by bylo podle Generálního finančního inspektorátu v rozporu s ústavou.

Zasedání dolní komory parlamentu bylo podle francouzských médií „často bouřlivé“. Ministr veřejných financí Gabriel Attal označil poplatky v době tabletů a chytrých telefonů za zastaralý nástroj. „Přebíráme odpovědnost za zrušení daní, které zatěžují Francouze,“ poznamenal. Souběžně se však vyslovil pro zachování robustního systému veřejnoprávního vysílání.

Suppression de la redevance audiovisuelle : "Nous assumons de vouloir supprimer des impôts qui pèsent sur les Français", se félicite @GabrielAttal. Pour lui, cette suppression ne "mettrait pas en danger l'indépendance de l'audiovisuel public".#PLFR2022 #DirectAN #Redevance pic.twitter.com/Yii053m6jQ — LCP (@LCP) July 23, 2022

Veřejnou službu ve Francii zajišťují France Télévisions, Radio France, zahraniční vysílání RFI, France 24 a TV5 Monde, kulturní program Arte a Národní audiovizuální institut (centrální rozhlasový a televizní archiv). Dvě třetiny vybraných poplatků pohltí France Télévisions.

Zrušení poplatků kritizovali především levicoví poslanci, představuje to podle nich riziko pro nezávislost médií veřejné služby. Ministryně kultury Rima Abdulová Malaková tyto obavy mírnila. Nezávislost podle ní není zaručena poplatky, ale tím, kdo vybírá ředitele médií veřejné služby. O těch rozhoduje mediální rada Arcom (dříve CSA).

Změnu financování médií veřejné služby sliboval v prezidentské kampani Emmanuel Macron. Podle jeho původního plánu by poplatky zcela nahradila roční kompenzace ve stejné výši vyplácená na základě rozhodnutí vlády. Nacionalistické Národní sdružení také zvedlo ruku pro zrušení poplatků, vláda ale podle něj měla jít ještě dál a všechna média veřejné služby privatizovat.

Zánik médií veřejné služby však nemá ve francouzském parlamentu většinovou podporu. Vláda spíše uvažuje nad revizí organizačního uspořádání. Mohlo by jít například o sloučení rozhlasu a televize do jednoho podniku anebo vytvoření holdingové struktury všech médií plnících veřejnou službu. Na konci roku vyprší stávající úmluva o cílech, úkolech a prostředcích médií veřejné služby.

Televizní a rozhlasoví odboráři proti zrušení poplatků protestovali jednodenní červnovou stávkou, při které nahradili obvyklé pořady hudbou anebo protestními vzkazy.