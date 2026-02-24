Lupa.cz  »  FreeSat mění vysílací parametry u tří stanic

FreeSat mění vysílací parametry u tří stanic

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Spektrum Home Autor: AMC Networks International

Česko-slovenská satelitní platforma FreeSat oznamuje změnu vysílacích parametrů hned tří televizních stanic. Změny se týkají kanálů FilmBox SK, Spektrum Home a Minimax.

Většina předplatitelů si technických úprav pravděpodobně vůbec nevšimne, protože jejich přijímače se díky funkci automatického ladění FastScan aktualizují samy. Zákazníci bez této funkce však musí přeladit manuálně.

Stanice FilmBox SK bude na satelitu Astra 23,5°E dostupná ve standardním rozlišení, klienti internetové televize ji mohou sledovat v HD. Manuální přeladění doporučuje provozovatel provést nejpozději do 31. března 2026.

Do 12. března 2026 je nutné přeladit také programy Minimax a Spektrum Home. Změna se týká zákazníků s balíčky FreeSat Light, FreeSat Medium HD a FreeSat plus HD, které jsou dostupné ze satelitu Thor 0,8°W.

Přehled nových technických parametrů: 

Parametr FilmBox SK Spektrum Home Minimax
Pozice ve FastScanu 5 50 95
Satelit Astra 23,5°E Thor Thor
Kmitočet 11 934 MHz 12 149 MHz 12 149 MHz
Polarizace vertikální vertikální vertikální
FEC 3/4 3/4 3/4
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 30 000 kS/s 30 000 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON OFF OFF
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).