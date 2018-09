 »  Fuzee spojuje data z pražské MHD a bike sharingu a navrhne nejlepší cestu

Jan Sedlák

Jednou z ukázek toho, k čemu lze využít otevřená data a jak je kombinovat s dalšími zdroji, může být i nově spuštěná služba nazvaná Fuzee. Ta v sobě kombinuje open data pražské městské hromadné dopravy (formát GTFS) s polohou jízdních kol bike sharingové služby Rekola (k ní se přistupuje přes API).

Výsledkem je aplikace, která dokáže naplánovat ideální cestu po hlavním městě. Ukáže, jaký dopravní prostředek v rámci MHD využít, kdy naskočit na kolo a kdy se vydat pěšky. Fuzee je dostupné pro iOS a Android.

„Naše aplikace je jako jediná aplikace na světě schopna kombinovat MHD a volně rozmístěný bike sharing, což je nesmírně kombinatoricky náročná operace. Dosud pouze v některých městech na světě fungují aplikace, které kombinují pouze statické bike sharingové stanice, které mají tu nevýhodu, že uživatele na kole nedovedou až k jeho cíli, čímž se prodlužuje doba cesty. V praxi to znamená, že jsme oproti standardním aplikacím na hledání trasy z bodu A do bodu B (například Google Maps, Apple Maps či IDOS) schopní na některých trasách ušetřit i desítky minut času,“ uvádí autoři aplikace.

Ve Fuzee se mají v „blízké době“ integrovat také služby jako Uber a Taxify a autoři mluví i o sdílených elektrických koloběžkách. Ty v Praze chystá spustit americký Lime. O zapojení car sharingu Fuzee prozatím neuvažuje. Podle autorů na něj český trh stále ještě není dostatečně připravený.

Autorem je konkrétně vývojářská společnost Qusion. Původní myšlenka vznikla na hackathonu CEE Hacks. Spoluzakladatel Qusionu Adam Zvada zpracoval algoritmus a následně byl na vývoj v rámci firmy vyčleněn tým.

Fuzee při vývoji bylo testování na uzavřené skupině lidí. Výsledky prozatím ukazují, že lze při využití služby v průměru ušetřit až 24 minut času za týden. V aplikaci si lze navolit oblíbené dopravní prostředky, díky čemuž jsou navrhovány cesty na míru.

Qusion chce Fuzee provozovat jako neziskový projekt a prozatím nemá v plánu nastavovat obchodní model. Stejně tak se firma příliš neobává toho, že by například Google podobné možnosti integroval do svých map. „Aby Google mohl do Maps integrovat služby, jako je bike sharing, musel by se nejdříve domluvit jednotlivě s každým poskytovatelem (například Rekola) a rozsáhle změnit algoritmus jejich plánovače tras. Rozhodně by to pro Google nebyl problém, ale věřím, že se soustředí spíše na jiné věci,“ popisuje Zvada.