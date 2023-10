Fyzické osoby se v seznamu držitelů datovek objeví jen na svou výslovnou žádost, schválil Senát

Autor: Depositphotos

Z volně dostupného seznamu datových schránek ve formátu otevřených dat zmizí údaje o všech fyzických osobách, které o zveřejnění explicitně nepožádají. Příslušný návrh zákona schválil Senát. Na problém s možným zneužitím osobních údajů jako první upozornila Lupa v seriálu Jak na datovku.





Seznamy datových schránek ve formátu otevřených dat nabízely na jedno kliknutí stažení všech držitelů datovek z řad živnostníků a dále všech nepodnikatelů, kteří nevyjádřili nesouhlas se zveřejněním v těchto seznamech.





Ministerstvo vnitra rozsah zveřejňovaných dat a způsob publikace hájilo tím, že takový postup mu ukládá zákon. Následně ale správu datových schránek převedlo na nově vzniklou Digitální a informační agenturu a ve stejný měsíc, kdy se tak stalo, se do případu vložil Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten nařídil okamžitě odstranit údaje o nepodnikatelích.

Následně vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) zveřejnil na svém twitterovém účtu úvahu, že by se u držitelů datovek z řad nepodnikatelů nově měla zveřejňovat pouze obec a datum narození. Paradoxně by to však vedlo k rozšíření rozsahu zveřejněných osobních dat, protože dříve publikované údaje by bylo možné zkombinovat s dalšími, ve svém úhrnu mnohem citlivějšími.

Od tohoto záměru Bartoš nakonec ustoupil. U živnostníků se tak obrací princip opt-out na opt-in.

Fyzické osoby konečně zmizí ze seznamu datovek!



Senát dnes jednohlasně (a velmi rychle) schválil naši novelu zákona o datových schránkách. Teď je na řadě podpis prezidenta a po něm už brzy seznamy v současné podobě zmizí. Původní opt-out metodu nahradí opt-in, a v seznamech… pic.twitter.com/v5aVjt2Pvc — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 18, 2023

Bartoš zveřejňování příliš širokého okruhu osobních údajů označil za chybu, „zděděnou spolu s datovkami“. Lupa na problém upozornila v únoru. Dvoustránková novela zákona, která chybu napravuje, byla předložena až začátkem května, ačkoliv sám Bartoš veřejně sliboval, že se tak stane o měsíc dříve.