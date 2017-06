 »  G2 server míří na tržby 400 milionů. Najímá bývalého šéfa české pobočky EMC

Jan Sedlák

Český cloudový provider G2 server se má letos dostat na tržby kolem 400 milionů korun. „V roce 2016 jsme měli tržby 220 milionů korun a 96procentní meziroční nárůst. Takový růst jsme zopakovali potřetí za sebou. Letos plánujeme přes 400 milionů. Už teď za první kvartál máme výrazně vyšší čísla než v loňském roce,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel firmy Vladimír Kvaš.

Budoucí čísla G2 má hnát i zahraniční expanze. Společnost už vstoupila do Polska, na Slovensko, zkouší Velkou Británii a letos spouští Německo a Rakousko. Šéfem operací v těchto zemích se čerstvě stal dosavadní ředitel tuzemské pobočky EMC Jiří Svěrák. Ten byl po spojení Dellu a EMC jedním z kandidátů na šéfa tuzemské kanceláře, stal se jím ale Jiří Kysela.

G2 server se v rámci dalšího rozšiřování chystá také do Maďarska, Rumunska, Lotyšska, Litvy či Estonska, což je úkol na další rok.

„Určitě bychom do konce roku chtěli být jednička na českém trhu. VMware nás vyhodnotil jako nejrychleji rostoucího cloud providera v regionu střední a východní Evropy, takže bychom toho mohli dosáhnout už na podzim. Růst tomu nasvědčuje,“ popsal Kvaš dále v rozhovoru.

Česká republika stále dělá majoritní podíl v tržbách, konkrétně asi 85 procent. „Do budoucna samozřejmě chceme podíl Česka výrazně snížit. Pokud to v následujících letech bude 50 procent, tak jsme to nezvládli, podíl Česka musí být nižší. Pokud budeme stále závislí na penězích mateřské firmy v Česku, bude to špatně. Logické je, aby na trhu typu Německo byly výsledky podstatně lepší.“

Cloud G2 aktuálně běží na zhruba 400 serverech v devíti datových centrech. Společnost nechce vlastní datacentrum stavět a dále bude pokračovat v taktice pronajímání kapacit u partnerů.

Ultimátní vizí G2 serveru je stát se cloudovou jedničkou v Evropě. Podrobnosti Kvaš popisuje v našem rozhovoru.