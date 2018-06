 »  Gartner zařadil české Stories mezi tři světové „cool“ technologie

Jan Sedlák

Česká společnost Stories se nedávno dostala do Alchemist Acceleratoru, který je považován za nejlepší svého druhu v enterprise IT v Silicon Valley. Nyní byla také vybrána analytickou společností Gartner do každoročního reportu „Gartner Cool Vendors“, konkrétně v oblasti Analytics.

Gartner do reportu vybírá tři firmy ročně. Kromě Stories letos začlenil také Outlier.ai a Stratifyd. To, že si vás začne všímat Gartner, může být v enterprise IT poměrně dost důležité, mnoho rozhodovacích procesů a podobně ve velkých firmách z jeho studií vychází.

Hlavním žebříčkem Gartneru je takzvaný Magic Quadrant. Tam ještě Stories nefigurují. Pro začínající a menší firmy je startovacím bodem právě status „Cool Vendor“.

V oblasti business intelligence, ve které se Stories pohybují, se v Magic Quadrantu objevovala také česká společnost GoodData. Ta byla v loňském roce vyřazena, protože „posunula svůj tržní důraz“.

O Stories a jejich „šelmostroji“ více v našich dvou rozhovorech.