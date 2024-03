Gartner zařadil českého skorojednorožce Ataccama mezi lídry v softwaru pro správu dat

Autor: Ataccama

Analytická společnost Gartner opět zařadila český startup Ataccama mezi lídry v oblasti softwaru zabývajícího se datovou kvalitou. Jde o takzvaný Magic Quadrant pro Augmented Data Quality Solutions. Zařazení do studií Gartneru je obecně pro firmy z enterprise IT dobrou zprávou, dostanou se totiž „na stůl“ těch, kteří o nákupu IT rozhodují.





Ataccama je mezi lídry Gartneru společně s americkými podniky IBM a Informatica. Mezi vyzyvatele patří například SAP nebo SAS. Celkově je v žebříčku třináct poskytovatelů.





Ataccama se zabývá data management s využitím prvků umělé inteligence. Startup získal v roce 2022 investici 150 milionů dolarů a aspiruje na dalšího zdejšího jednorožce.

