Lupa.cz  »  Gemini nově umí generovat hudbu, ověří také, zda je skladba vytvořena AI

Gemini nově umí generovat hudbu, ověří také, zda je skladba vytvořena AI

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Audio - zvuk - křivka Autor: Depositphotos

Do AI chatbotu Gemini od Googlu přichází nová možnost generovat krátké hudební skladby. Stará se o to generativní model Lyria 3, který firma do chatbotu přidala. V betaverzi dokáže vytvořit skladbu o maximální délce 30 sekund. 

Gemini umí hudbu vytvářet na základě textového zadání, nahraného obrázku nebo videa. Uživatel může v promptu popsat, jak má skladba znít, v jakém má být žánru či náladě. Chatbot ji pak vygeneruje včetně doprovodného obrázku (o ten se stará obrázkový generátor Nano Banana) a textu písně (funguje to i v češtině).

Podobné služby (Suno, Udio, ElevenLabs Music a další) fungují už řadu let a nabízejí méně omezení. jsou ale obvykle placené. Google zpřístupnil svůj generátor i neplatícím uživatelům Gemini.  

Podle Googlu generátor není určen k tomu, aby kopíroval hudbu existujících autorů. Pokud uživatel v zadání použije jméno konkrétního umělce, Lyria 3 mu nabídne jen hudbu, která má podobný styl nebo náladu, slibuje Google s tím, že Gemini obsahuje filtry, které mají být schopné rozpoznat už existující písně.

Všechny vytvořené skladby jsou opatřeny zvukovým vodoznakem (pomocí systému SynthID od Googlu), který označuje hudbu generovanou umělou inteligencí. Gemini nově dokáže tento vodoznak rozpoznat i u audia, stačí jen skladbu nahrát a chatbota se zeptat. Funguje to samozřejmě jen u nahrávek vytvořených právě se SynthID.

Po testovacím provozu jen v USA Google také uvolnil model Lyria 3 tvůrcům obsahu na YouTube. Mohou ho využít k vytváření doprovodné hudby v krátkých videích YouTube Shorts.

Dva protokoly, jedna revoluce: Jak UCP a ACP pro agentické nakupování mění pravidla e-commerce Přečtěte si také:

Dva protokoly, jedna revoluce: Jak UCP a ACP pro agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Máslo bude levné až do podzimu

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).