Gen představil první VPN pro AI asistenty, odděluje jejich provoz od uživatelského

Americko-česká společnostGen Digital , která vznikla spojením dřívějších konkurentů NortonLifeLock a českého Avastu, uvedla na trh první VPN navrženou přímo pro autonomní AI asistenty. Služba je dostupná zdarma prostřednictvím platformy Gen Agent Trust Hub.
Tradiční VPN podle Gen nestačí na ochranu autonomních asistentů, kteří dnes vyřizují e-maily, pracují s financemi nebo spouštějí kód a mají přístup k citlivým datům. Běžné VPN nedokážou oddělit uživatelský provoz od provozu asistentů a také neumožňují kontrolovat, kam se asistenti připojují a k čemu mají přístup. Nová VPN funguje na šifrovaném koridoru uzpůsobeném vysokofrekvenční a vícekanálové komunikaci asistentů. Multitunelová technologie umožňuje asistentům operovat napříč různými zeměmi, ochrana identity i polohy má bránit sledování a profilování.
Gen zároveň rozšířil Norton AI Agent Protection v rámci balíčku Norton 360. Přidává se mimo jiné ochrana proti vkládání škodlivých příkazů (prompt injection) a pokročilé skenování kódů a souborů, s nimiž asistenti pracují. Funkce je zatím dostupná uživatelům Norton 360 pro Windows, kteří používají asistenty Claude Code, Cursor a OpenClaw, podpora macOS bude podle firmy spuštěna brzy. VPN pro AI asistenty je momentálně dostupná pro omezený počet uživatelů na stránkách Gen Digital.