Lupa.cz

Gen představil první VPN pro AI asistenty, odděluje jejich provoz od uživatelského

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

kyberbezpečnost - Norton AI Agent Protection Autor: Gen Digital

Americko-česká společnostGen Digital , která vznikla spojením dřívějších konkurentů NortonLifeLock a českého Avastu, uvedla na trh první VPN navrženou přímo pro autonomní AI asistenty. Služba je dostupná zdarma prostřednictvím platformy Gen Agent Trust Hub.

Tradiční VPN podle Gen nestačí na ochranu autonomních asistentů, kteří dnes vyřizují e-maily, pracují s financemi nebo spouštějí kód a mají přístup k citlivým datům. Běžné VPN nedokážou oddělit uživatelský provoz od provozu asistentů a také neumožňují kontrolovat, kam se asistenti připojují a k čemu mají přístup. Nová VPN funguje na šifrovaném koridoru uzpůsobeném vysokofrekvenční a vícekanálové komunikaci asistentů. Multitunelová technologie umožňuje asistentům operovat napříč různými zeměmi, ochrana identity i polohy má bránit sledování a profilování.

Gen zároveň rozšířil Norton AI Agent Protection v rámci balíčku Norton 360. Přidává se mimo jiné ochrana proti vkládání škodlivých příkazů (prompt injection) a pokročilé skenování kódů a souborů, s nimiž asistenti pracují. Funkce je zatím dostupná uživatelům Norton 360 pro Windows, kteří používají asistenty Claude Code, Cursor a OpenClaw, podpora macOS bude podle firmy spuštěna brzy. VPN pro AI asistenty je momentálně dostupná pro omezený počet uživatelů na stránkách Gen Digital.

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla. Přišla nová éra kyberbezpečnosti, říkají odborníci Přečtěte si také:

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla. Přišla nová éra kyberbezpečnosti, říkají odborníci

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Od tajných spolků k tripartitě: Jak se pracující naučili táhnout za jeden provaz

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

I po skoro deseti letech je známá kritická chyba ve Windows stále nebezpečná. EternalBlue Exploit otevírá dveře do vašich počítačů

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný měsíční režim

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).