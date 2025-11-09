Generální ředitel BBC rezignoval, končí také ředitelka zpravodajství

Vedení britské veřejnoprávní stanice BBC čelí krizi, která vyústila v rezignaci generálního ředitele Tima Davieho a ředitelky zpravodajství Deborah Turness. Své funkce dávají k dispozici v souvislosti s kauzou, která vznikla kvůli upravenému projevu Donalda Trumpa v pořadu vysílaném jen krátce před americkými prezidentskými volbami.
Kontroverze se týká dokumentu „Trump: A Second Chance?“ (Trump: Druhá šance?) z října 2024. Pro BBC ho vyrobila nezávislá produkční společnost October Films. Podle interního memoranda, které uniklo do deníku The Daily Telegraph, tento pořad „zcela mylně informoval“ diváky spojením dvou různých částí Trumpova projevu ze 6. ledna 2021.
Ve svém projevu Trump řekl: „Půjdeme ke Kapitolu a budeme povzbuzovat naše statečné senátory a kongresmany a kongresmanky.“ Jenže v dokumentu zazněla věta sestříhaná tak, že vyzněla: „Půjdeme ke Kapitolu… a budu tam s vámi. A budeme bojovat. Bojujeme jako o život.“
Podle analýz byly tyto dva výroky v původním projevu proneseny s odstupem téměř jedné hodiny. Z klipu byla rovněž vystřižena pasáž, kde Trump vyzval své příznivce, aby dali najevo svůj postoj „pokojně a vlastenecky“.
Informace vyvolala ostrou reakci Bílého domu. Tisková mluvčí prezidenta Trumpa, Karoline Leavitt, označila klip za „záměrně nečestný, selektivně sestříhaný“ a v rozhovoru pro The Telegraph nazvala BBC „stoprocentními fake news“ a „levicovou propagandistickou mašinérií“.
Ředitelka zpravodajství Deborah Turness ve svém prohlášení přímo potvrdila, že její odchod souvisí s touto kauzou. Uvedla: „Kontroverze kolem dokumentu o Trumpovi dosáhla stadia, kdy poškozuje BBC – instituci, kterou miluji. Jako ředitelka zpravodajství a publicistiky za to nesu konečnou odpovědnost.“
„Ačkoli došlo k chybám, chci naprosto jasně říci, že nedávná obvinění, že zpravodajství BBC je institucionálně zaujaté, jsou mylná,“ dodala.
Tim Davie, který BBC vedl pět let, ve svém dopise zaměstnancům rovněž přiznal pochybení. Napsal, že ačkoli „současná debata kolem zpravodajství BBC“ nebyla jediným důvodem, „pochopitelně přispěla“ k jeho rozhodnutí. Uvedl, že „došlo k některým chybám“, za které jako generální ředitel „musí převzít konečnou odpovědnost“.
Předseda správní rady BBC Samir Shah, který Davieho rezignaci přijal, má v pondělí předstoupit před parlamentní výbor pro kulturu, média a sport. Očekává se, že se jménem celé společnosti omluví za zavádějící střih Trumpova projevu.
Tim Davie ještě přechodně zůstane ve funkci, dokud správní rada BBC nevybere nového generálního ředitele.