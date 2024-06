Generální ředitel České televize představil nový Etický panel

Autor: Česká televize

Rada České televize souhlasila se jmenováním pěti nových členů Etického panelu. V poradním orgánu generálního ředitele usednou Božena Jirků, Maxim Tomoszek, Jan Hanák, Michal Sojka a Alžběta Bajgartová.





Mgr. Božena Jirků je bývalá dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry, starší generace si na ni mohou pamatovat z někdejšího pořadu Nad dopisy diváků.

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D je proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí také jako odborný asistent na Katedře ústavního práva. Vydává publikace týkající se klinického právního vzdělávání a profesní etiky.

Mgr. Jan Hanák je římskokatolický kněz, publicista a pedagog. V polovině 90. let začínal jako novinář v Českém rozhlase a Radiu Proglas, v roce 2003 přestoupil do České televize, poté se jako dokumentarista vrátil do rozhlasu. Vyučuje na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI.

MUDr. Michal Sojka od roku 2006 vede tiskové oddělení České lékařské komory, léta vedl její časopis. Od roku 2005 zasedal několik volebních období se správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Mgr. Alžběta Bajgartová je fotografka, novinářka a dokumentaristka, dlouhá léta spolupracovala s irskou veřejnoprávní televizí RTÉ.

„Etický panel České televize vnímám jako nepostradatelný poradní orgán při výkonu své činnosti. Jeho základním posláním je posuzování otázek, které vyplývají z uplatňování Kodexu ČT. Má posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. Věřím, že nominovaní odborníci mi pomohou právě ve složitých otázkách a posílí důvěru v Českou televizi,“ poznamenal generální ředitel České televize Jan Souček.

Členství v Etickém panelu je čestné. Všichni předchozí členové Etického panelu ČT, které jmenoval ještě minulý generální ředitel Petr Dvořák, rezignovali na své funkce letos na jaře.