GitHub uložil pod arktický led svůj softwarový archiv, měl by přežít 1000 let

Sbírka otevřeného programového kódu, která se nalézala na serverech společnosti GitHub Inc. k 2. únoru 2020 skončila uložená v arktickém podzemním krytu na Špicberském souostroví.

Na mikrofilmech od společnosti Piql by zde měla v podobě QR kódů teoreticky přežít 1000 let. Společnost to podle serveru Phys.org oznámila k příležitosti úspěšného dokončení procesu zálohy. Společnost plán na vytvoření dislokované geograficky neutrální zálohy oznámila v listopadu 2019.

Data se tak nyní nalézají zálohována v hloubce 820 stop (asi 250 metrů) pod povrchem arktického permafrostu v bývalém uhelném dole poblíž špicberského města Longyearbyen.

Zdrojové kódy se vešly do 186 kazet s mikrofilmovými kotouči na bázi stříbra. Uloženy jsou v komprimované formě v podobě QR kódů (alespoň větší část z nich), které mají 8,8 milionu pixelů a celková kapacita jedné pásky je okolo 21 terabytů. K datům je přiložen i návod, jak při jejich čtení, dekompresi a interpretaci postupovat. Část dat je pro jistotu uložena také ve formátu, který je čitelný i pro člověka.