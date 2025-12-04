Globální hráč z Nasdaqu koupil brněnskou technologickou společnost ROI Hunter

Brněnská technologická společnost ROI Hunter, která se specializuje na práci s reklamami na sociálních sítích a řízení výkonu jednotlivých produktů, přešla pod americkou Pattern Group (Nasdaq: PTRN). ROI Hunter jako platforma propojuje data o produktech, marketingu a merchandisingu do jednoho zdroje a umožňuje řídit kampaně na úrovni konkrétních SKU podle marže napříč uzavřenými ekosystémy typu Google, Meta a Snapchat. ROI Hunter podle oznámení spravuje přes 1,8 miliardy dolarů mediálních rozpočtů ročně, což firmě dává velmi detailní pohled na to, které produkty se skutečně vyplatí propagovat. Pattern uvádí, že obchodem rozšiřuje své AI schopnosti a propojuje produktovou reklamu s výkonem na globálních marketplace.
„Spojením naší datové infrastruktury na úrovni SKU se schopnostmi umělé inteligence, daty a odbornými znalostmi společnosti Pattern, můžeme značkám pomoci pochopit celý příběh každého produktu – od objevení na sociálních sítích, přes záměr ve vyhledávání až po nákup na tržištích,“ říká zakladatel a CEO ROI Hunter Karel Schindler. Šéf Patternu Dave Wright doplňuje, že tým z Brna posílí mezinárodní expanzi a doručování výkonu napříč hlavními kanály. Cenu transakce strany nezveřejnily.
ROI Hunter vznikl z brněnské agentury Business Factory, která v roce 2014 zaujala Facebook natolik, že její zakladatel vyhrál soutěž Facebook Accelerator a firma se stala partnerem s přístupem k API. Po expanzi do Latinské Ameriky, MEAA a Británie Schindler v roce 2019 překreslil produktový směr a v roce 2020 firma oficiálně pivotovala na platformu Product Performance Management, jež sjednocuje produktová data a automatizuje rozhodování o tom, co a kde propagovat.
Pattern Group je globální hráč listovaný na Nasdaq, který obsluhuje stovky značek na více než 60 e‑commerce tržištích (například Amazon, Walmart.com, Target.com, eBay, Tmall, TikTok Shop, JD, Mercado Libre) a opírá se o více než 46 bilionů datových bodů a pokročilé AI modely.