Globus oznámil novou platformu pro online prodej, plánuje vlastní rozvážkovou službu

Hypermarkety Globus oznámily ambici expandovat do digitálního světa. Společnost spouští nový systém online nákupů v rámci vlastní platformy a připravuje spuštění vlastní rozvážkové služby. Ta by měla odstartovat příští rok.
Globus přitom nabízí nákupy s vyzvednutím už několik let, změnou má být jednotná platforma, objednávky přes aplikaci a záměr naučit zákazníky na vlastní rozvážkovou službu. Dosud Globus zajišťuje rozvoz menších nákupů prostřednictvím partnerů foodora a Wolt a zákazníci zboží objednávají z internetových stránek.
Nový systém se testuje, pro online nákupy v jeho rámci zatím firma posílá zákazníky do prodejny, konkrétně do pražských Čakovic. Zboží můžou zákazníci mohou objednat online a vyzvednout si ho týž den. Platforma vznikla ve spolupráci s českými technologickými firmami Shopsys a 4MAX, ten už se podílel na řešení Scan&Go. Projekt umožní podle Globusu další rozvoj digitálních služeb na míru. Mluvčí Globusu Aneta Turnovská označuje projekt za klíčový pro směřování online služeb firmy.
Na českém trhu se mezitím usídlily služby Rohlík s tržbami skupiny z několika zemí ve výši 27 miliard korun či Košík, své online nákupy provozuje Tesco, přes kurýry Woltu je možné pro některé lokality objednat i z Penny.
V Globusu je nyní k objednání sortiment o 32 000 položkách z potravinových i nepotravinových kategorií. Objednávky jsou zpracovány za tři hodiny od potvrzení, pokud je volná kapacita. Minimální hodnota nákupu je 500 korun s poplatkem 39 korun, pro nákupy nad 1500 korun je služba zdarma.