Lupa.cz  »  Globus oznámil novou platformu pro online prodej, plánuje vlastní rozvážkovou službu

Globus oznámil novou platformu pro online prodej, plánuje vlastní rozvážkovou službu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Globus online Autor: Globus
Globus online

Hypermarkety Globus oznámily ambici expandovat do digitálního světa. Společnost spouští nový systém online nákupů v rámci vlastní platformy a připravuje spuštění vlastní rozvážkové služby. Ta by měla odstartovat příští rok.

Globus přitom nabízí nákupy s vyzvednutím už několik let, změnou má být jednotná platforma, objednávky přes aplikaci a záměr naučit zákazníky na vlastní rozvážkovou službu. Dosud Globus zajišťuje rozvoz menších nákupů prostřednictvím partnerů foodora a Wolt a zákazníci zboží objednávají z internetových stránek.

Nový systém se testuje, pro online nákupy v jeho rámci zatím firma posílá zákazníky do prodejny, konkrétně do pražských Čakovic. Zboží můžou zákazníci mohou objednat online a vyzvednout si ho týž den. Platforma vznikla ve spolupráci s českými technologickými firmami Shopsys a 4MAX, ten už se podílel na řešení Scan&Go. Projekt umožní podle Globusu další rozvoj digitálních služeb na míru. Mluvčí Globusu Aneta Turnovská označuje projekt za klíčový pro směřování online služeb firmy.

Na českém trhu se mezitím usídlily služby Rohlík s tržbami skupiny z několika zemí ve výši 27 miliard korun či Košík, své online nákupy provozuje Tesco, přes kurýry Woltu je možné pro některé lokality objednat i z Penny.

V Globusu je nyní k objednání sortiment o 32 000 položkách z potravinových i nepotravinových kategorií. Objednávky jsou zpracovány za tři hodiny od potvrzení, pokud je volná kapacita. Minimální hodnota nákupu je 500 korun s poplatkem 39 korun, pro nákupy nad 1500 korun je služba zdarma.

Rohlík má prý ve Vídni nejinteligentnější sklad na světě Přečtěte si také:

Rohlík má prý ve Vídni nejinteligentnější sklad na světě

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).