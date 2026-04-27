Globus rozjíždí doručování z online obchodu v Ostravě, na propojení e-shopu s aplikací se ještě chystá

Iva Brejlová
Včera
Globus Online Autor: Globus

Řetězec Globus rozšiřuje svůj rozvoz online nákupů do Ostravy. Vozy logistického partnera DoDo budou doručovat objednávky z e-shopu Globusonline zákazníkům v den objednání. Obchod spustil vlastní platformu s rozvozem online nákupů v lednu 2026 v Praze, kde od té doby podle svého vyjádření doručil tisíce objednávek.

Počet objednávek roste podle DoDo každý měsíc zhruba dvojnásobně. Poptávka se přitom koncentruje do úzkých špiček, především na páteční odpoledne. Při spuštění online obchodu v Praze Globus uvedl, že služby piluje a začíná v hlavním městě jako v nejtěžší oblasti pro potravinové e-shopy. V květnu 2026 firma plánuje plné propojení e-shopu s věrnostní aplikací Můj Globus, následovat má expanze do Středních Čech a Olomouce.

Služba má stejné parametry jako v Praze. Nabízí 30 tisíc položek, cena rozvozu se odvíjí od výše nákupního košíku a nad 1 800 Kč je rozvoz zdarma. Za dosavadní fungování jsou nejprodávanější produkty z takzvaných Vlastních výrob „Většina online nákupů dosahuje částky, při které je doprava zdarma,“ uvádí jednatel společnosti Petr Chmelař.

DoDo řeší i plánování tras. Do online rozvozu vstoupil Globus až letos, dřív bylo možné rozvoz menších nákupů objednat prostřednictvím Foodory a Woltu, tuto službu u vybraného sortimentu řetězec nabízí i nadále. V Ostravě mimo to také funguje dlouhodobě možnost objednání nákupu a vyzvednutí na drive-in v hypermarketu. Vybraný sortiment Globusu zůstává dostupný i přes platformy foodora a Wolt, které řetězec využívá od roku 2024 zejména pro menší nákupy. Globus jde s vlastní rozvozovou službou proti aktuálnímu trendu na českém trhu, například konkurenční Billa loni oznámila odchod z online prostoru s tím, že rozvoz zvládnou efektivněji partneři v quick commerce.

Soud uznal nárok Mironetu na vyplacení ušlého zisku za nezákonnou razii před 26 lety

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

