Gmail se změní v AI e-mailovou schránku, dostane Přehledy od AI a další chytré funkce

David Slížek
Včera
Po „AIfikaci“ svého vyhledávače a integraci chatbota Gemini do kancelářských aplikací Workspace pokračuje Google s integrací umělé inteligence do dalších služeb. Teď je na řadě je Gmail, oznámil šéf firmy Sundar Pichai.

Uživatelé e-mailového klienta dostanou k dispozici AI funkce, které pomáhají formulovat texty zpráv (Help Me Write), automaticky nabízejí návrhy odpovědí na zprávy (Suggested Replies) nebo opravují pravopis (Proofread). V Gmailu se časem objeví také chytrá schránka (AI Inbox), která shrnuje obsah doručených mailů a vybírá z nich úkoly, které je potřeba vyřídit.

Google ovšem novinky zapíná zatím jen uživatelům anglické verze Gmailu v USA. Kdy se dostane na další trhy zatím firma neuvedla. Nekteré novinky budou dostupné všem uživatelům, některé jen předplatitelům vyšších verzí tarifu Google AI.

Zdroj: Youtube.com

AI Inbox má být podle Googlu samostatnou položkou v menu Gmailu. Po kliknutí uživateli nabídne na míru sestavený přehled doručených zpráv a úkolů, které by měl uživatel v daný den zpracovat. Priority má přitom určovat na základě informací o tom, jak často si uživatel s konkrétními lidmi dopisuje, či přímo z obsahu zpráv. Google tuto funkci začal testovat a předpokládá její zpřístupnění v následujících měsících.

Změny se má dočkat také vyhledávání v e-mailech. Do Gmailu tak mají dorazit Přehledy od AI (AI Overviews), automaticky generované souhrny, které už uživatelé znají z vyhledávače Googlu. V e-mailové schránce mají obsahovat například zkrácený souhrn rozsáhlejších konverzací. Tato funkce má být dostupná všem uživatelům, těm platícím k tomu bude  Gmail odpovídat textovým souhrnem i na jejich vyhledávací dotazy. 

Všichni uživatelé mají získat také funkce formulující automatické odpovědi nebo pomáhající s psaním e-mailů (Help Me Write a Suggested Replies). Předplatitelé navíc budou mít k dispozici funkci navrhující gramatické a stylistické úpravy (Proofread). 

Google spouští v Česku AI Mode. Vyhledávání už nikdy nebude stejné Přečtěte si také:

