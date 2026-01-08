Gmail se změní v AI e-mailovou schránku, dostane Přehledy od AI a další chytré funkce

Po „AIfikaci“ svého vyhledávače a integraci chatbota Gemini do kancelářských aplikací Workspace pokračuje Google s integrací umělé inteligence do dalších služeb. Teď je na řadě je Gmail, oznámil šéf firmy Sundar Pichai.
Uživatelé e-mailového klienta dostanou k dispozici AI funkce, které pomáhají formulovat texty zpráv (Help Me Write), automaticky nabízejí návrhy odpovědí na zprávy (Suggested Replies) nebo opravují pravopis (Proofread). V Gmailu se časem objeví také chytrá schránka (AI Inbox), která shrnuje obsah doručených mailů a vybírá z nich úkoly, které je potřeba vyřídit.
Google ovšem novinky zapíná zatím jen uživatelům anglické verze Gmailu v USA. Kdy se dostane na další trhy zatím firma neuvedla. Nekteré novinky budou dostupné všem uživatelům, některé jen předplatitelům vyšších verzí tarifu Google AI.
AI Inbox má být podle Googlu samostatnou položkou v menu Gmailu. Po kliknutí uživateli nabídne na míru sestavený přehled doručených zpráv a úkolů, které by měl uživatel v daný den zpracovat. Priority má přitom určovat na základě informací o tom, jak často si uživatel s konkrétními lidmi dopisuje, či přímo z obsahu zpráv. Google tuto funkci začal testovat a předpokládá její zpřístupnění v následujících měsících.
Změny se má dočkat také vyhledávání v e-mailech. Do Gmailu tak mají dorazit Přehledy od AI (AI Overviews), automaticky generované souhrny, které už uživatelé znají z vyhledávače Googlu. V e-mailové schránce mají obsahovat například zkrácený souhrn rozsáhlejších konverzací. Tato funkce má být dostupná všem uživatelům, těm platícím k tomu bude Gmail odpovídat textovým souhrnem i na jejich vyhledávací dotazy.
Všichni uživatelé mají získat také funkce formulující automatické odpovědi nebo pomáhající s psaním e-mailů (Help Me Write a Suggested Replies). Předplatitelé navíc budou mít k dispozici funkci navrhující gramatické a stylistické úpravy (Proofread).