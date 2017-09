 »  Gmail zřejmě čeká velký redesign, dostane i nové funkce

David Slížek

E-mailovou schránku Googlu čeká velká změna, která se dotkne funkcí i designu. Server Android Police si všiml screenshotu v několik měsíců staré prezentaci týmu G Suite, který plánované změny v Gmailu ukazuje.

Plánovaná nová webová aplikace Gmailu na obrázku vypadá jako mix mezi dnešním rozhraním schránky a Inboxem, který firma uvedla na podzim 2014 jako nepovinnou nadstavbu nad Gmailem. Inbox kromě nového rozhraní přinesl také nové funkce: automatické seskupování e-mailů podle kategorií, odkládání zpráv na později nebo tzv. chytré odpovědi.

To vše by měl podle zatím kusých informací dostat také Gmail. V novém by měl vypadat takto:

Kdy se Gmail nového vzhledu dočká, zda bude změna povinná pro všechny uživatele, zda nepůjde například jen o funkci pro uživatele placeného G Suite a co bude s Inboxem, není v tuto chvíli jasné.

Zdrojem informací je tato prezentace o plánovaném produktovém vývoji G Suite. O Gmailu se hovoří v cca 31. minutě: