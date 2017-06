Jan Beránek

Zakladatel a bývalý novinář. Roman Staněk a Petr Koubský zkříží příští pondělí svůj ostrovtip v rozhovoru před publikem v pražském Impact Hubu. A kromě zaměstnanců firmy je akce otevřená i veřejnosti.

GoodData už totiž fungují deset let a chtějí to oslavit společně. Na akci, která si dala do hlavičky heslo „Data is beautiful.“ je nutné se zaregistrovat. Jinak ale je vstup volný.