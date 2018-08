 »  Google a Facebook musí platit, zastává se stovka novinářů reformy autorských práv v EU

David Slížek

Jak se v Evropském parlamentu schyluje ke klíčovému projednávání reformy autorských práv (tedy o návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu), sílí hlasy odpůrců i zastánců nových pravidel. Za přijetí nové regulace se teď v otevřeném dopise postavilo několik desítek novinářů z celé Evropy.

Text, který také otiskly některé evropské noviny, sepsal válečný zpravodaj agentury AFP Sammy Ketz. Argumentuje v něm stoupajícími náklady na vytváření kvalitního zpravodajského obsahu a tím, že na médiích vydělávají velké internetové firmy, které obsah používají, aniž by za něj platily:

„Nemůžeme dále snášet lež šířenou Googlem a Facebookem, že by směrnice o autorských právech ohrozila přístup lidí k internetu zdarma. Ne. Volný přístup k internetu přetrvá, protože online obři, kteří dnes využívají redakční obsah zdarma, mohou médiím náklady hradit, aniž by o peníze žádali uživatele,“ píše v něm mimo jiné.

„Že je to složité? Nemožné? Vůbec ne. Facebook v roce 2017 dosáhl zisku 16 miliard dolarů a Google 12,7 miliard. Musí prostě platit své závazky. Jen tak média přežijí a internetoví obři začnou přispívat rozmanitosti a svobodě tisku, kterou podle svých vyjádření podporují,“ dodává.

Pod dopise se podepsala asi stovka novinářů z celé Evropy. Z České republiky je mezi signatáři šéfredaktorka agentury ČTK Radka Marková, reportér České televize Jakub Szántó nebo redaktorka Českého rozhlasu Lucie Vopálenská.

Kdo bude platit licenční poplatky

Text odkazuje na článek 11 návrhu dotyčné směrnice. Evropská komise v něm upravuje autorská práva k mediálnímu obsahu šířenému online. Médiím nově přiznává k digitálnímu obsahu výlučné právo a mají mít možnost povolovat nebo zakazovat jakékoli sdílení svého obsahu, případně za jeho užití vybírat licenční poplatky.

Odpůrci návrhu mluví o tzv. dani za odkaz. Původní návrh směrnice totiž umožňuje hodně široký výklad toho, na co všechno se autorská práva vztahují. Do upravené verze, kterou schválil Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu, už přibylo explicitní ustanovení, že se práva „… nevztahují na úkony vkládání hypertextových odkazů.“ Do návrhu ale přibyly také další kontroverzní novinky – například autorská práva pro pořadatele sportovních akcí.

Problematický je podle odpůrců návrhu také článek 13, který dává internetovým platformám povinnost řešit autorské právo za vlastníky práv.

Evropský parlament má o návrhu směrnice hlasovat 12. září. Europoslanci k němu budou moci navrhovat vlastní pozměňovací návrhy.