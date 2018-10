 »  Google by mohl chtít po výrobcích v Evropě za své aplikace až 40 dolarů za telefon

Karel Wolf

Výrobci zařízení s operačním systémem Android, prodávaných v EU, by mohli od února 2019 Googlu platit licenční poplatky až 40 dolarů za každý přístroj, který má předinstalované aplikace vyhledávacího giganta. Tvrdí to alespoň server The Verge, který údajně mohl nahlédnout do dokumentů o chystaných podmínkách licencování těchto aplikací.

Plánované zpoplatnění předinstalace Google Play a Google Apps na evropském kontinentu je reakcí Googlu na pokutu 4,34 miliard eur (v přepočtu asi 112 miliard Kč), kterou firma dostala od Evropské komise letos v létě za zneužívání své dominance v Androidu.

Výše licenčních poplatků by se podle The Verge měla lišit na základě několika parametrů – jako je rozlišení displeje telefonu, třída zařízení, nebo dokonce cílové země, pro které je zařízení určeno (nejvíce se podle serveru mají aplikace prodražit na trzích Velké Británie, Německa, Švédska, Norska a Holandska).

Výrobci by se ale mohli poplatkům (nebo aspoň jejich velké části) vyhnout tím, že by do zařízení předinstalovali Chrome a Google Search. Google jim totiž zároveň chce poskytnout komerční pobídky (tedy platby) za jejich předinstalování. Hlavním příjmem firmy je reklama, která je silně závislá na provozu z vyhledávání.

Pokud tedy na jedné straně bude Google společnostem za některé své aplikace platit a na druhé straně od nich vybírat za předinstalaci jiných aplikací poplatek, vznikne trochu schizoidní situace s velkým prostorem pro manévrování a vše může nakonec po zúčtování poslední položky vypadat jako na začátku. Oproti tomu výrobci mohou získat formální důvod, proč u některých svých koncových zařízení zvednout koncovou prodejní cenu.

Google zatím výši poplatků oficiálně neoznámil, ve výsledku tedy nakonec může být všechno jinak. Informace tak může být hlavně PR tlakem Googlu na Evropskou komisi, aby ve sporu, který zdaleka neskončil a bude se ještě řešit u Tribunálu Soudního dvora EU, došlo ke kompromisnímu řešení. Argument o vyšších cenách zařízení v Evropě počítá s nespokojeností zákazníků s tím, jak Komise svými rozhodnutími škodí především samotným evropským občanům.