 »  Google by mohl zavést stahování Android aplikací za předplatné

Karel Wolf

Google dlouhodobě řeší, jak donutit uživatele Androidu stahovat více placených aplikací z Google Play. Ti totiž zatím mají ve srovnání s fanoušky Apple mnohem menší snahu za mobilní aplikace utrácet.

Server XDA Developers nyní přišel s informací, že se v aktuální verzi zdrojového kódu oficiálního obchodu s Android aplikacemi nachází od června zmínka o funkci Play Pass. Ta zatím (pokud je aktivována) nezpůsobuje žádné viditelné změny. Server ale spekuluje, že by se mohlo jednat o očekávanou funkci předplatného, které by mělo fungovat na měsíční bázi.

Tomu by totiž napovídal nedávný zákaznický průzkum v rámci aplikace Google Opinion Reward. Ten umožňuje uživatelům Google aplikací vyjádřit svůj názor na služby společnosti a ovlivnit jejich budoucí podobu. V jeho rámci se společnost ptala, jak by lidé uvítali možnost platit za aplikace formou měsíčního předplatného. Při referování o službě bylo přitom použito právě označení „Pass“. Model s předplatným by byl v případě mobilních aplikací zajímavým experimentem, nikdo z konkurentů jej totiž zatím nenabízí (s předplatným již ovšem občas experimentují některé herní tituly).