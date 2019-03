 »  Google chce dynamičtější e-maily, pomoci má AMP pro mail

Karel Wolf

Google oficiálně spustil AMP (Accelerated Mobile Pages) for E-mail, chce s jeho pomocí přeměnit e-maily ze statických dokumentů na dynamické zážitky podobné webové stránce. Prosadit jej hodlá pomocí své webové služby Gmail.

E-mail byl původně koncipován jako prostá textová zpráva, což je zobrazení, kterého se dodnes ve výchozím režimu drží většina klientských aplikací. Později přibyla podpora HTML, kterou využívají zejména newslettery a která přidala některé základní prvky HTML jako je změna stylů a formátování a zobrazení obrázků. Google ale nyní chce prosadit tzv. dynamické e-maily, v nichž bude moci uživatel moci provádět akce, nebo které budou dynamicky aktualizovat svůj obsah.

Sloužit by k tomu měla technologie Accelerated Mobile Pages speciálně upravená pro použití v e-mailu za kterou stojí přímo Google. AMP přidává do e-mailu podporu HTML, CSS a JavaScriptu, obsahuje ale určitá omezení, která mají zajistit rychlé načítání. Vedle něj visí určitý otazník také nad bezpečností. Hlavním problémem ale zůstává propritetární povaha kódu, který se snaží změnit něco, co je již léta standardizované a co v současné podobě vyhovuje většině uživatelů.