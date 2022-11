Google dá 81 milionů českým neziskovkám a zapůjčí jim své zaměstnance

Autor: Jan Sedlák

Google prostřednictvím své neziskové odnože Google.org v Česku investuje zhruba 81 milionů korun do podpory projektů zaměřených na digitalizaci a vzdělávání. V rámci programu Google.org Fellowship také poskytne své zaměstnance, kteří budou po dobu až šesti měsíců pracovat pro bono pro vybranou organizaci.





“Největší část z oznámeného závazku půjde na účely výzvy Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good, která je určena pro lokální projekty podporující digitalizaci, digitální inkluzi a vzdělávání v oblasti digitálních dovedností. Úspěšní žadatelé si mezi sebou rozdělí až dva miliony eur (přibližně 49 milionů Kč). Podle mezinárodního think thanku Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe se jedná o jeden z největších grantů na podobné účely v Česku v posledních několika letech. Nejméně jeden vybraný projekt získá celý tým zaměstnanců Googlu z programu Google.org Fellows, například softwarových inženýrů, produktových manažerů a designérů. Ti budou po dobu až šesti měsíců na plný úvazek a pro bono spolupracovat s organizací a pomohou jí řešit technologické výzvy projektu,” oznámila firma v tiskové zprávě.





Projekty se mohou hlásit od 1. listopadu do 20. ledna. Podpořené organizace vybere porota. Jména vybraných projektů budou oznámena v druhé polovině příštího roku.

Google posílá peníze do neziskových projektů v Česku už nějakou dobu, například do Czechitas. Přes Google.org také podpořil Česko.Digital a Women in Tech. V poslední době také začal aktivně inzerovat a poukazovat, že bojuje s dezinformacemi.

Snaží se tak mimo jiné uhladit své vztahy s médii. Parlamentem momentálně prochází novela autorského zákona, která má dát vydavatelům online médií právo požadovat po velkých platformách za svůj online obsah licenční poplatky. Jde o implementaci evropské směrnice, česká úprava, kterou už schválila Poslanecká sněmovna, ale navíc omezuje možnost dominantních firem jako je Google nebo Facebook omezit zobrazování obsahu tak, aby médiím nemusely platit.

Google je také často kritizován za to, že v Česku neplatí skoro žádné daně. Z miliardových tržeb, které tečou přes Irsko, jsou to jednotky milionů korun ročně.

Disclaimer: Společnost Internet Info, vydavatel Lupy, je jednou z tuzemských firem zapojených do programu News Showcase, v jehož rámci Google vydavatelům platí za jejich obsah.