Google dohnal Microsoft a Amazon, jeho cloud v Česku získal nejvyšší státní certifikaci

Google Cloud od americké společnosti Alphabet byl oficiálně zapsán do státního katalogu cloud computingu, který spravuje Digitální a informační agentura (DIA). Konkrétně získal bezpečnostní úroveň tři (BÚ 3), tedy nejvyšší stupeň, které běžné subjekty mohou obdržet. Tuzemské veřejné instituce nyní mohou k nabídce Google Cloudu bezpečně přistupovat.
Google si dával na čas. Jako první z americké trojky takzvaných hyperscalerů byl zapsán Microsoft Azure, který na sebe zároveň nabalil velké množství partnerů, takže nabídce v katalogu dominuje. Bezpečnostní úroveň tři v rámci katalogu letos získal také Amazon Web Services (AWS). Stejnou certifikaci drží i Oracle Cloud.
“Infrastruktura a služby Google Cloud splňují přísné bezpečnostní a regulační požadavky České republiky pro provoz cloudových služeb ve veřejném sektoru,” uvedl Google v oficiálním vyjádření.
“Veřejné instituce v České republice dosud při zavádění veřejných cloudových technologií čelily náročným regulačním a bezpečnostním požadavkům, které často vedly k zdlouhavým schvalovacím a zadávacím procesům. Zařazení technologií Google Cloud do oficiálního Katalogu cloud computingu tuto překážku odstraňuje. Veřejným institucím poskytuje předem ověřený a certifikovaný rámec,” doplnila firma.
Certifikace Google Cloudu přichází v době, kdy se v Evropě řeší takzvaná technologická suverenita. Americké firmy musí podle zákonů Cloud Act a FISA vydávat data zákazníků úřadům. V případě druhého zákona o tom ani zákazníci nemusí vědět. Situace se snaží využít lokální hráči.
“Případné dopady zahraničních právních předpisů (například U.S. Cloud Act, FISA či souvisejících mechanismů) je namístě zohlednit v rámci řízení rizik konkrétní organizace při přihlédnutí k relevantním specifikům,” sdělil k tomu Lupě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Jak vypadají servery Google Cloudu: