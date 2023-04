Google Drive krátce limitoval počty nahraných souborů

Úložiště Google Drive v tichosti zavedlo (a posléze zase zrušilo) limit na maximální počet uložených souborů. Na Disk Google bylo po omezenou dobu možné uložit maximálně 5 milionů souborů. Limit se týkal všech uživatelů, bez ohledu na to, zda mají přikoupený další prostor v úložišti. Informovaly o tom servery Ars Technica a CNET.

Google ale vzápětí od změny ustoupil s tím, že „hledá alternativní cesty, jak zajistit odpovídající uživatelský zážitek.“

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all.