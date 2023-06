Google, Facebook či Microsoft musí začít označovat obsah vytvořený AI, řekla eurokomisařka Jourová

Autor: Evropská komise

Jasné označování, zda obsah vytvořila umělá inteligence. To je jeden z požadavků Evropské komise na velké online služby jako je Google, Facebook nebo Bing, které používají AI technologie. Po setkání se zástupci signatářů tzv. Kodexu zásad boje proti dezinformacím to řekla eurokomisařka Věra Jourová.





„Provozovatelé, kteří ve svých službách využívají generativní AI, jako je Bing od Microsoftu nebo Bard od Googlu, musí vybudovat dostatečné pojistky, aby nepřátelské strany nemohly tyto služby používat k vytváření dezinformací. A provozovatelé služeb, které mohou potenciálně šířit dezinformace vytvořené AI, by měli implementovat technologie, které budou schopné takový obsah rozpoznat a jasně ho pro uživatele označit,“ tlumočila požadavky Komise.





V praxi to má znamenat, že by platformy využívající AI generátory měly začít jasně označovat veškerý obsah, který byl vytvořen strojem a ne lidmi. „Měly by s tím začít hned. Okamžitě,“ dodala eurokomisařka na dotaz novinářů. Obdobnou povinnost má přitom obsahovat také aktuálně projednávaná regulace AI v Evropě.

Kodex je platforma, ke které se velké platformy připojily na dobrovolném základě. Od srpna, kdy vstoupí v účinnost Akt o digitálních službách, se řada jeho zásad stane součástí povinné regulace.

Jourová také řekla, že online platformy vybídla k důslednějšímu moderování obsahu a vyšším investicím do ověřování faktů, zejména v menších členských státech a jazycích. „Na platformách se stále vyskytuje příliš mnoho nebezpečného dezinformačního obsahu a máme příliš málo kapacit pro ověřování (fact-checking) a označování napříč EU, zejména v menších členských státech a jazycích,“ řekla. „Zejména státy ve střední a východní Evropě jsou pod neustálým útokem hlavně ruských dezinformačních zdrojů,“ dodala.

Zástupce firem vyzvala také k tomu, aby daly širší přístup ke svým datům pro výzkumné účely. Výzkumníci si podle ní stále stěžují, že nemají k datům velkých platforem dostatečný přístup. Podle Jourové je transparentnost důležitá i pro politiky, kteří na základě dat přijímají rozhodnutí. „Bez přístupu k dostatečným a vědeckou komunitou patřičně zanalyzovaným datům se můžeme dostat do situace, kdy budou přijímána špatná rozhodnutí,“ řekla.