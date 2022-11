Google integroval funkci Lens na homepage svého vyhledávače

Technologie rozpoznávání obrazu Google Lens je nově k dispozici přímo na vyhledávacím řádku na homepage Google. Jak připomíná server 9to5google, technologie Lens v roce 2017 začínala v telefonech Pixel a aplikaci Google Fotografie. Později se s prohlížečem Chrome dostala i na desktop.

Viceprezident pro vývoj v Googlu Rajan Patel, který má ve firmě na starosti vyhledávání a Lens, na Twitteru napsal, že integrace na homepage Googlu je významný posun. Jak poznamenal, domovská stránka nejpopulárnějšího vyhledávače se nemění často.

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK