 »  Google+ končí. Službu nikdo nepoužívá a kvůli chybě z ní mohla unikat data uživatelů

David Slížek

Ani tento pokus Googlu o vlastní sociální síť nevyšel. Po letech trápení firma oficiálně oznámila, že Google+ pro uživatele uzavře. Na migraci a stažení svých dat dostanou deset měsíců. Definitivně by se služba měla skončit v srpnu příštího roku.

Konec Google+ má podle Googlu dva hlavní důvody. Prvním je, že lidé sociální síť příliš nepoužívají. „90 % návštěv je kratších než pět sekund,“ přiznává Google.

Druhým důvodem je chyba v jednom z Google+ People API, která umožňovala neoprávněné přístupy k osobním datům uživatelů. Aplikace kvůli ní mohly získat přístup k údajům, která někdo s uživatelem sdílel, ale přitom nebyla označena jako veřejná. Šlo o údaje jako je jméno, e-mailová adresa, pohlaví, věk, zaměstnání a další data.

Google podle svého tvrzení chybu opravil letos v březnu, řadu let poté, co zřejmě při něktré z úprav kódu v roce 2015 vznikla. Vzhledem k tomu, že firma uchovává logy k API jen dva týdny, nedokáže zpětně zjistit, kolika účtů přesně se chyba týkala. Odhaduje ale, že potenciálně ohroženo bylo nejméně 500 tisíc účtů a že přístup k děravému API mělo nejméně 438 aplikací. Nemáme žádné důkazy o tom, že by chybu někdo skutečně v praxi zneužil, tvrdí Google.

Platit vývoj a provoz služby, kterou lidé nepoužívají, nedává smysl, vysvětluje firma, proč se nakonec rozhodla službu úplně uzavřít. Může mít ale i další důvody. Zmiňovanou bezpečnostní chybu totiž podle deníku Wall Street Journal (paywall) Google letos na jaře před veřejností úmyslně zatajil, protože se obával poškození své pověsti a toho, že by se na firmu soustředila pozornost regulátorů. V té době se v médiích probírala kauza kolem Facebooku a neoprávněnému využití dat uživatelů firmou Cambridge Analytica. Uzavřením Google+ se tak Google může vyhnout i případnému vysvětlování a popotahování, kterého si Facebook užil více než dost.

Ohlášený konec se týká jen veřejně dostupného Google+ pro osobní potřebu. Google ale nástroje této sítě poskytuje také firmám, které ji mohou využívat pro potřeby vnitřní komunikace, jako intetní sociální síť pro své zaměstnance. Pro toto využití Google+ zůstane a má dostat i nové funkce.