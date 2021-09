Google loni v Česku opět nezaplatil skoro žádné daně a digitální daň ho nepostihne

Googlu loni v České republice opět zaplatil minimální daně z příjmu. Účetní závěrka za rok 2020 ukazuje, že státu odvedl částku 7,5 milionu korun. Je o něco nižší než rok předtím, kdy americký kolos zaplatil 9,6 milionu.

Odhady přitom mluví o tom, že Google na našem trhu vygeneruje tržby ve vyšších miliardách korun. Google u nás v loňském roce oficiálně utržil 311,2 milionu korun se ziskem 16,4 milionu. Zbytek peněz teče přes Irsko.

Hlavním předmětem činnosti tuzemské pobočku Googlu je poskytování marketingových a podpůrných služeb a dále služeb a v oblasti výzkumu a vývoje, což se týká zejména lokalizace produktů a rozvoje spolupráce se zdejšími vývojáři. Firma u nás loni zaměstnávala 48 lidí se mzdovými náklady 123,6 milionu.

Tuzemské ministerstvo financí už nějakou dobu připravuje takzvanou digitální daň, která by podle jeho představ měla vyhýbání se placení daní Googlu a spol. ošetřit. Prozatím to ale nevypadá, že by měla být schválena. Alena Schillerová má problém zákon protlačit mezi poslanci a v letošním volebním období se tak zřejmě nestane.

Zároveň je pravděpodobné, že v zemích, kde k digitální dani přistoupí, Google bude zdražovat. Firma už oznámila, že od prvního října navýší ceny reklam nakoupených přes Google Ads v Rakousku, Francii, Indii, Itálii, Španělsku, Turecku a Velké Británii. Jde o částku dvě až pět procent. Objevují se právní názory, že náš stát nemá nástroj, jak Googlu zabránit v převádění nákladů digitální daně na zákazníky.

Google je zároveň největším evropským investorem do lobbingu v digitální ekonomice. Naposledy takto vložil 5,8 milionu eur. Ukazuje to studie Corporate Europe Observatory a LobbyControl (PDF).