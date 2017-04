 »  Google má v plánu vybavit Chrome adblockerem proti otravným reklamám

David Slížek

Pro desktopovou i mobilní verzi svého prohlížeče Chrome vyvíjí Google novou funkci, která by blokovala příliš agresivní reklamní formáty. Není ovšem zatím jasné, zda firma nakonec do prohlížeče novou funkci skutečně nasadí, píše americký deník Wall Street Journal (paywall).

Podle plánů Googlu by měl adblocker na webech blokovat reklamní formáty, které odpovídají definici agresivní reklamy podle nedávno publikovaných standardů Coalition for Better Ads.

Na desktopu jde například o různé formy vyskakujících bannerů (pop-up), videoformáty s automatickým přehráváním a spuštěným zvukem, předstránky, které pustí uživatele k obsahu až po uplynutí určité doby nebo velkoformátové bannery, které zůstávají „přilepené“ na okraji stránky. Na mobilech navíc o formáty zakrývající více než třetinu displeje nebo blikající bannery.

Podle WSJ by blokátor mohl být v Chromu automaticky zapnutý a uživatel, který by jej nechtěl, by si jej musel vypnout. Zvažuje prý i možnost, že by na stránkách, kde by se objevila byť i jediná agresivní reklama, zablokoval rovnou všechny reklamy. Nutil by tak provozovatele webů, aby zajistili, že u nich jsou všechny reklamy v pořádku.

Google se ale podle zdrojů listu ještě nerozhodl, zda (a v jaké podobě) novou funkci opravdu do prohlížeče implementuje. Firma zprávu deníku odmítla komentovat.