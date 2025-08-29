Google, Microsoft či Meta se v ČR spojují. ICT Unie vstupuje do jiné asociace a posílí lobby v AI

Česká asociace umělé inteligence (ČAUI), která je společně s Prg.ai hlavním tuzemským propagátorem nově se formujícího oboru, tento týden výrazně posílila. Do jejích řad totiž vstoupila další oborová organizace, a sice dlouhá léta fungující ICT Unie. Tu vede Zdeněk Zajíček, mimo jiné také prezident Hospodářské komory ČR.
ČAUI a ICT Unie nyní chtějí docílit toho, aby “Česko výrazně zrychlilo v oblasti zavádění umělé inteligence do podnikové praxe i veřejné správy.” Dále se má “posílit zastoupení českého digitálního průmyslu v legislativních i odborných debatách.”
“ICT Unie dlouhodobě zastřešuje technologické firmy a experty na ICT infrastrukturu, zatímco ČAUI se etablovala jako hlavní platforma pro umělou inteligenci v Česku. Zjistili jsme, že naše aktivity se nejen doplňují, ale i navzájem posilují,” řekl Lupě Lukáš Benzl, ředitel ČAUI.
“ICT Unie přináší know-how v oblasti infrastruktury a velkých IT projektů, ČAUI zase zkušenosti s odpovědným zaváděním AI a regulačním rámcem. Našim cílem je dát prostor oběma perspektivám. Díky spojení můžeme lépe pokrýt celé spektrum od sítí, cloudu a kyberbezpečnosti až po etiku, legislativu a konkrétní uživatelské scénáře,” doplnil Benzl.
ICT Unie má 51 řádných a 10 čestných členů. Jde třeba o Microsoft, IBM, Oracle, SAP, O2, Eviden, Aricomu, Deloitte, Huawei, Software602, T-Mobile, České Radiokomunikace, ČSOB, Českou poštu a další (mezi členy je i Internet Info, vydaval Lupy).
ČAUI do mixu přináší podniky jako Google či Meta (s Microsoftem kromě jiného jedni z hlavních tvůrců AI modelů a služeb). Členů už ale stihla posbírat vysoké desítky, jde i o TD Synnex, Accenture, EY, Škodu Auto, startupy a další.
ČAUI se podílí na řadě aktivit, mimo jiné na přípravě chystaného zákona, který do českého prostředí implementuje evropský AI Act.
Organizace jako ČAUI nebo ICT Unie se vedle edukace trhu či zlepšování povědomí a podmínek snaží o prosazování zájmu svých členů, tedy lobbing (což nemusí mít nutně špatnou konotaci, jak je u nás často vnímáno). Firmy to dělají i samostatně. Například Microsoft v Česku za asistence státu proškolí 350 tisíc lidí v AI, díky čemuž si zpropaguje své služby.
“Naše filozofie je technologická neutralita. To znamená, že při školeních a workshopech nebudeme preferovat jednoho dodavatele, ale vždy vybíráme takové nástroje, které pro daný účel dávají největší smysl. Členy ČAUI je jak Microsoft, tak Google či Meta. V praxi to znamená, že ukážeme kombinaci řešení jak od velkých globálních hráčů, tak různé české aplikace nebo open source nástroje. Cílem je, aby lidé poznali různé přístupy, uměli je posoudit a zvolit si ty, které nejlépe zapadají do jejich aktuálního prostředí,” uvedl Benzl.
Věcí, které se kolem AI v Česku řeší a budou řešit, je dost. Vedle AI Actu jde například o plánovanou AI gigafactory, proškolování studentů a úředníků, zavádění AI na zefektivnění byrokracie a do škol, dotace a podobně. Nový vládní zmocněnec pro AI by na další aktivity chtěl sehnat 20 miliard.