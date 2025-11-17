Lupa.cz  »  Google míří k obecné umělé inteligenci, pro trénování použil českou hru Space Engineers

Google míří k obecné umělé inteligenci, pro trénování použil českou hru Space Engineers

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Space Engineers Autor: Keen Software House

Google DeepMind od loňského roku pracuje na umělé inteligenci, která má být schopná se sama navigovat v rozsáhlých virtuálních světech (například videohry) a v budoucnu tvořit základ obecné AI. Jde o projekt Scalable Instructable Multiworld Agent (SIMA), jehož nyní vyšla druhá verze. Google pro trénování SIMA 2 použil několik virtuálních prostředí včetně hry Space Engineers od českého studia Keen Software House. Pro jeho majitele Marka Rosu, který sám skrze do umělé inteligence investuje skrze GoodAI, jde o značně potěšující věc.

SIMA je AI agent postavený na jazykových modelech Gemini, které pohání například stejnojmenné chatboty od Googlu.

SIMA 2 se podle společnosti rozvinul z podoby následovníka zadaných instrukcí do interaktivního společníka ve hrách. Může vykonávat povely zadané v lidském jazyce a přeložit si je pro své působení ve virtuálních světech. Zároveň také může přemýšlet i svých cílech, konverzovat s uživateli a v čase se zlepšovat.

Agent pracuje s reasoningem, generalizací a sebezlepšováním. Lze mu například zadat příkaz “najdi tábořiště” nebo “najdi uhlí v jeskyni” a SIMA tuto akci ve virtuálním prostředí provede.

SIMA 2 zároveň umí spolupracovat s dalším projektem Googlu, a sice Genie 3. Tato AI umí generovat virtuální 3D světy a SIMA se v nich dokáže pohybovat.

“Toto je významný krok směrem k obecné umělé inteligenci (AGI) s důležitými důsledky pro budoucnost robotiky a implementace umělé inteligence obecně,” uvedl Google.

DeepMind kromě Space Engineers použil tituly No Man's Sky, Valheim, Satisfactory, Goat Simulator 3, Hydroneer, Wobbly Life, Eco, ASKA, The Gunk, Steamworld Build, Road 96 a Teardown.

Space Engineers jsou sandbox, ve kterém je možné stavět složité vesmírné projekty postavené na simulaci fyziky. Venku je nyní druhý díl, jenž má být projektem na dalších 20 let.

Kiwi.com už všechnu komunikaci se zákazníky odbavuje pomocí AI. Člověk je lepší hlavně v empatii Přečtěte si také:

Kiwi.com už všechnu komunikaci se zákazníky odbavuje pomocí AI. Člověk je lepší hlavně v empatii

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Internet se baví slabým heslem Louvre

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).