Google míří k obecné umělé inteligenci, pro trénování použil českou hru Space Engineers

Google DeepMind od loňského roku pracuje na umělé inteligenci, která má být schopná se sama navigovat v rozsáhlých virtuálních světech (například videohry) a v budoucnu tvořit základ obecné AI. Jde o projekt Scalable Instructable Multiworld Agent (SIMA), jehož nyní vyšla druhá verze. Google pro trénování SIMA 2 použil několik virtuálních prostředí včetně hry Space Engineers od českého studia Keen Software House. Pro jeho majitele Marka Rosu, který sám skrze do umělé inteligence investuje skrze GoodAI, jde o značně potěšující věc.
SIMA je AI agent postavený na jazykových modelech Gemini, které pohání například stejnojmenné chatboty od Googlu.
SIMA 2 se podle společnosti rozvinul z podoby následovníka zadaných instrukcí do interaktivního společníka ve hrách. Může vykonávat povely zadané v lidském jazyce a přeložit si je pro své působení ve virtuálních světech. Zároveň také může přemýšlet i svých cílech, konverzovat s uživateli a v čase se zlepšovat.
Agent pracuje s reasoningem, generalizací a sebezlepšováním. Lze mu například zadat příkaz “najdi tábořiště” nebo “najdi uhlí v jeskyni” a SIMA tuto akci ve virtuálním prostředí provede.
SIMA 2 zároveň umí spolupracovat s dalším projektem Googlu, a sice Genie 3. Tato AI umí generovat virtuální 3D světy a SIMA se v nich dokáže pohybovat.
“Toto je významný krok směrem k obecné umělé inteligenci (AGI) s důležitými důsledky pro budoucnost robotiky a implementace umělé inteligence obecně,” uvedl Google.
DeepMind kromě Space Engineers použil tituly No Man's Sky, Valheim, Satisfactory, Goat Simulator 3, Hydroneer, Wobbly Life, Eco, ASKA, The Gunk, Steamworld Build, Road 96 a Teardown.
Space Engineers jsou sandbox, ve kterém je možné stavět složité vesmírné projekty postavené na simulaci fyziky. Venku je nyní druhý díl, jenž má být projektem na dalších 20 let.