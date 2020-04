 »  Google musí platit vydavatelům za použití obsahu, rozhodl úřad ve Francii

Karel Wolf

Francouzský regulátor pro ochranu hospodářské soutěže vydal předběžné opatření, které konstatuje, že Google musí platit francouzským vydavatelům za používání jejich obsahu.

„Postupy Google způsobily tiskovému sektoru vážnou a bezprostřední škodu. Hospodářská situace vydavatelů a zpravodajských agentur je přitom dnes velmi křehká a cílem zákona je zlepšení podmínek odměňování za obsah, který novináři vytvářejí,“ stojí podle agentury Reuters v prohlášení francouzského orgánu Autorite de la Concurrence.

Úřad v rámci předběžného opatření nařídil Googlu, aby se zástupci médií, která o to mají zájem, zahájil jednání o výši poplatků za zobrazování jejich obsahu ve výsledcích vyhledávání. Vyjednáno má být do tří měsíců a výsledkem má být dohoda o poplatcích.

Během tohoto vyjednávání musí Google ve výsledcích hledání nadále zobrazovat titulky, úryvky i fotografie. Předběžné opatření má platit až do doby, než úřad ve sporu vydavatelů s Googlem definitivně rozhodne.

Jde o reakci na to, že Google přestal ve Francii zobrazovat agregovaný obsah, u kterého podle článku 15 nové evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu hrozilo, že za něj bude muset začít platit a zobrazuje místo něj pouze novinové titulky. Google také začal po vydavatelích vyžadovat aktivní souhlas se zobrazováním úryvků.

„Nikdy neplatíme za odkazy, které mají být zahrnuty do výsledků vyhledávání. Nejen, že by nám to nepomohlo, ale podkopalo by to důvěru, kterou mají naši uživatelů ve vyhledávání, i samotnou společnost Google,“ prohlásil loni Richard Gingras, viceprezident pro zpravodajství v Google.

Postup Google označila řada francouzských vydavatelů za „nepřijatelný diktát“ a hromadně podala kvůli jeho přístupu stížnost právě k antimonopolnímu úřadu (Autorite de la Concurrence).