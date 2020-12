Google může koupit Fitbit, transakci odsouhlasila Evropská komise

S výhradami, ale schváleno: Google získal svolení Evropské komise s odkoupení amerického výrobce fitness náramků a hodinek Fitbit. Povolení předcházelo roční vyšetřování, jestli akvizice nemůže narušit hospodářskou soutěž v EU.

Komise prověřovala, jestli by Google koupí Fitbitu a získáním dat o jeho uživatelích nezískal nad konkurencí příliš velkou výhodu a jestli by to nebránilo konkurenčním službám ve vstupu na trh. K dalším obavám patřilo, aby Google po koupi neomezil přístup k API Fitbitu pro vývojáře třetích stran.

Přestože šetření podle Komise většinu obav nepotvrdilo, svůj souhlas s transakcí svázala s několika podmínkami:

Google nebude smět používat data ze zařízení Fitbitu k cílení reklamy v Google Ads

data uživatelů Fitbitu bude muset udržovat oddělená od svých ostatních dat určených k cílení reklamy

bude muset dát uživatelům na výběr, zda jejich data z Fitbitu může využívat ve svých dalších službách (ve vyhledávání, mapách, Google Assistant nebo YouTube)

API s přístupem k datům uživatelů zůstane dále zdarma dostupné vývojářům třetích stran

Platnost podmínek Komise stanovila na 10 let s tím, že ji může případně v budoucnosti prodloužit.

Se schválením transakce zásadně nesouhlasí sdružení BEUC, která zastřešuje evropské organizace na ochranu spotřebitelů. Stanovené podmínky jsou podle něj nedostatečné a obává se zneužívání dat z Fitbitu k posílení pozice Googlu na úkor konkurence.

Google oznámil záměr koupit Fitbit v listopadu 2019. Cena se podle tehdejšího oznámení má vyšplhat na 2,1 miliardy dolarů.