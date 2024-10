Google na trh v ČR pustil sluchátka s vlastním čipem. AI v nich u nás nevyužijete

Autor: Jan Sedlák

Google vedle telefonů Pixel 9 a chytrých hodinek Pixel Watch 3 do české distribuce poslal také nová bezdrátová sluchátka Pixel Buds Pro 2. Dá se tedy mluvit o tom, že se Google po letech oficiální nepřítomnosti na zdejším trhu usídlil a lze si standardní cestou pořídit jeho skoro kompletní nabídku (skládací telefon Fold ne), podobně jako u Applu či Samsungu.





Novému Pixelu a Pixel Watch jsme se věnovali v našich zkušenostech (zde a zde). Long story short: jde o velice vyvedené kusy, zejména pro fanoušky čistého Androidu a Googlu. Pixel Buds Pro 2 jsou na tom úplně stejně.

Google obecně u nové generace svého mobilního hardwaru cílí na spojení s prvky umělé inteligence, respektive Gemini. Nacpat něco takového do sluchátek je logické, nabízí se využití osobního funkcí asistenta. Bohužel u nás je funkce AI služeb osekaná. Částečně kvůli malému trhu a částečně kvůli regulaci umělé inteligence ze strany Evropské unie (AI Act). Firmám trvá, než vše upraví a někdy už Evropu ani nemají tak vysoko v prioritách. Proto jsou v Japonsku a USA k vidění všudypřítomné reklamy na iPhone 16, které jsou úplně stejné, jako ty v Evropě či pražském metru, ale je na nich jedna věc navíc, a sice nápis Apple Intelligence.

Menší a pohodlná

Nová sluchátka od Googlu patří do kategorie špuntů a zavádí se tedy přímo do ucha. Tento koncept nejspíše vyhrál nad klasickými peckami, kdy do zvukovodu není potřeba nic strkat. Je zajímavé, kolik značek špunty preferuje a kolik z nich ani pecky nedělá, včetně Googlu. Já osobně preferuji pecky, ale lid promluvil.

Pixel Buds Pro 2 každopádně v uchu sedí skvěle a ani pro citlivé ucho jako mám já faktor špuntů nepůsobí invazivně. V balení jsou čtyři velikosti nástavců, takže si můžete zvolit ideální pro vás.

Google také od předchozí verze zapracoval na velikosti. Sluchátka znatelně zmenšil a jedno navíc váží jen 4,7 gramu. Někdy ani není poznat, že je máte v uších.

Výborná je rovněž stabilita. Součástí sluchátek je malá “zarážka”, která jistí pozici špuntů v každém uchu. Zároveň indikuje, jak sluchátka “instalovat” do ucha – je nutné je vložit a mírně otočit až se zarážka zastaví.

Skvělá výdrž

Velmi dobrá je výdrž. Pixel Buds Pro 2 mi na jedno nabití vydržela 13 hodin v uších, takže to stačilo na jeden dlouhý let do USA. Při dobíjení z pouzdra se lze dostat na asi 50 hodin. Jde o údaje bez zapnutého aktivního potlačení okolních zvuků (ANC). Pokud tuto funkci preferujete a nepůsobí na vaše uši divně jako na ty moje, spadnou čísla na zhruba osm, respektive 30 hodin.

Samotné ANC je na velmi dobré úrovni. Absolutní izolaci od okolí nečekejte, například hodně vysoké zvuky zaznamenáte, na klid od lidí v MHD a podobně je to ale dostatečné. Intenzitu ANC nastavovat nelze. K dispozici je také propouštění okolního zvuku, čehož lze využít při komunikaci s okolím bez vyndávání sluchátek.

Google do nových sluchátek nasadil vlastní čip Tensor A1. Podobně jako u telefonů se tak v koncepci přibližuje Applu. Výsledek je dobrý. Sluchátka mají velice stabilní připojení přes bluetooth (verze 5.4 a LE Audio) a další s čipem související faktory jako detekce pohybu nebo akcelerometr. Skvělé je dotykové ovládání. Pro někoho bohužel chybí bezztrátové kodeky.

Z nových Buds nejvíce vyždímete po připojení k mobilní aplikaci Pixel Buds, kde je například možné nastavit funkci pro hledání ztracených sluchátek. Aplikace je ale pouze pro Android (na iOS fungují, není povinná). A i když máte Android a nikoliv Pixel, ne vše vám bude dostupné. Na Pixelu lze především nastavit prostorový zvuk a detekci pozice hlavy.

Kvalitu zvuku, respektive hudby s dovolením hodnotit nebudu. Vše mi v případě Pixel Buds Pro 2 přijde kvalitní a dobře podané, ale nejsem audiofil a neumím vést debaty o vyváženosti výšek a basů a tak dále. Poznám rozdíl mezi sluchátky, co dostanete za dva dolary v letadle, a dejme tomu něčím od Bose. Pixel Buds Pro 2 hrají adekvátně své cenové hladině.

Stejně jako v případě Pixelu 9 a Pixel Watch 3, ani u sluchátek se Google nebojí nastavit cenu na úroveň high-end konkurentů. Google Pixel Buds Pro 2 tedy vyjdou na 6 199 korun, která je vzhledem ke kvalitám obhajitelná, ale samozřejmě to nebude nákup pro každého.