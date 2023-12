Google opět loni v Česku odvedl mizivou daň z příjmu, miliardy tečou přes Irsko

Autor: Jan Sedlák

Google v roce 2022 opět v Česku odvedl mizivou daň z příjmu, konkrétně 12,6 milionu korun. Je to o zhruba dva miliony více než rok předtím. Firma za posledních deset let odvedla kolem osmdesáti milionů. Vyplývá to z údajů z výroční zprávy spoeločnosti Google Czech Republic, s.r.o.





Český Google loni vykázal tržby přes 581 milionů se ziskem před zdaněním 53 milionů. Reálné příjmy společnosti z našeho trhu ovšem jdou do vysokých miliard, tečou ovšem přes centrálu v Irsku. Česká pobočka jí poskytuje marketingové a podpůrné služby, zaměřuje se na Google Cloud a řeší lokalizaci produktů a komunikaci s vývojáři.





Google už v minulosti uvedl, že by přivítal změnu mezinárodních daňových zvyklostí. Firma platí asi 80 procent daně z příjmu právnických osob v domovských USA. Mezinárodní daňové smlouvy podle Googlu historicky přisuzují menší část zisků zemím, kde se výrobky a služby spotřebovávají, a většinu daňových příjmů nechávají domovským zemím.

„Dlouhodobě podporujeme snahy o aktualizaci mezinárodních daňových pravidel s cílem dosáhnout systému, v němž se více práv na zdanění přesouvá do zemí, kde se výrobky a služby spotřebovávají. Vývoz z USA včetně řady technologií by tak mohl být zatížen vyšší daní z příjmu v zahraničí, zatímco zahraniční společnosti vyvážející do USA by platily více do americké státní pokladny,“ uvedl Karan Bhatia, viceprezident Googlu pro regulaci a vládní záležitosti.